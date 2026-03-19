El Rayo se abona al sufrimiento frente al Samsunspor, pero se mete en cuartos de la Conference

“El Rayo Vallecano siempre que juega derrocha valentía, coraje y nobleza”, comienza el himno del club. La valentía y el coraje, acompañados de sufrimiento, fueron los encargados de aparecer en Vallecas cuando el conjunto rayista encajó el gol de Ndiaye que le ponía contra las cuerdas en la eliminatoria. La comunión de jugadores y afición empujaron con fuerza para agarrar los cuartos de final. El Rayo cayó 0-1, sí, pero el 1-3 de la ida hace que Vallecas viva otra eliminatoria europea. Su rival será el AEK de Atenas, que también cayó por 0-2 en su partido ante el Celje, pero el contundente 0-4 de la ida les aseguró el pase.

RAY Rayo 0 Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Pep Chavarría, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Isi Palazón (Pedro Díaz, min. 79), Unai López (Óscar Valentín, min. 79), Pathé Ciss, Álvaro García (Nobel Mendy, min. 89), Jorge de Frutos (Sergio Camello, min. 79) y Alemão (Iván Balliu, min. 63) SAM Samsunspor 1 Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Lubomír Satka, Yunus Emre Çift (Tanguy Coulibaly, min. 79), Antoine Makoumbou, Celil Yüksel, Carlo Holse (Toni Borevkovic, min. 86), Logi Tómasson, Joe Mendes (Emre Kilinç, min. 79), Cherif Ndiaye y Marius Mouandilmadji Goles 0-1 min. 64: Cherif Ndiaye Arbitro Sascha Stegemann

Tarjetas amarillas Celil Yuksel (min. 21), Chavarría (min. 31), Marius Mouandilmadji (min. 61), Rick van Drongelen (min. 84), Camello (min. 84), Emre Kilinc (min. 91), Zeki Yavru (min. 92) Tarjetas rojas Zeki Yavru (min. 92)

Íñigo Pérez solo hizo un cambio respecto al partido de ida con la entrada de Jorge de Frutos por Ilias Akhomach y mantuvo al héroe de Samsun Alemao en la punta de ataque. En un inicio enérgico de partido, el extremo rayista fue el jugador que más peligro creó a la zaga turca con dos jugadas individuales a la contra que fueron un dolor de muelas para Van Drongelen. En la primera pisó el área rival, con un taconazo recortó al central holandés para acomodársela a la izquierda y su disparo ajustado al palo lo salvó Kocuk con una primorosa parada. Poco después, la misma jugada. Carrera del extremo al contragolpe y esta vez en lugar de orientarse el balón a su zurda, disparó secó con la derecha, pero una vez más el guardameta turco despejó con tino.

El buen inicio del Rayo comenzó a decaer cuando el partido empezó a trabarse y las imprecisiones sobresalieron en los dos equipos. El Samsunspor trataba de profundizar por las bandas con sus dos carrileros y colgar centros al área donde su estrella, el delantero Marius, trataba de cazar algún remate. Pero los buenos esfuerzos defensivos de Ratiu y Chavarría, ayudados por los pivotes Ciss y Unai López, neutralizaron cada incursión del equipo turco.

El Rayo dio un arreón al final del primer tiempo en busca de un tanto que sentenciara la eliminatoria, pero no estuvo acertado en el último tercio del terreno de juego y los jugadores se marcharon a vestuarios con 0-0.

No se movieron los banquillos tras la pausa, pero el Rayo salió a matar la contienda. Ahora era un Isi indetectable el que ponía en aprietos a la defensa turca. Primero con un remate en el área al lateral de la red y luego con un disparo potente que repelió Kocuk a córner. “Ahora Rayo, ahora” empujaba la grada vallecana ante el asedio de su equipo en la portería rival. Insistía el Rayo en la búsqueda del gol y en una rápida transición Jorge de Frutos mandó al lateral de la red su disparo tras una excepcional jugada de Isi que le dio un balón en profundidad muy preciso.

Pero supo aguantar el equipo turco la tormenta rayista y de la nada se encontraron con el gol. Pared de Ndiaye con Marius en una contra, resbala Luiz Felipe en su intento de cortar el pase y el senegalés bate a Batalla en el mano a mano. Se abría la eliminatoria pese al dominio del Rayo.

Los de Íñigo Pérez no se acobardaron y salieron en busca del tanto que devolviera la ventaja de dos goles. Sin embargo, el Rayo no tuvo su noche más lúcida de cara a puerta. Sufrió, aguantó y consiguió el pase a cuartos. Júbilo en Vallecas. El barrio seguirá viajando por Europa. Próxima parada: Grecia.