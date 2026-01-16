Los estrenos de teatro y danza de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Mariano Llorente, Nelson Valente, Juan Ceacero e Isabelle Stoffel y Luz Arcas
Noche
Texto: Alejandro Sawa. Versión y dirección: Mariano Llorente
Teatro Español, Madrid. Hasta el 1 de febrero
El Teatro Español estrena una adaptación feroz y desoladora de una novela naturalista radical de Alejandro Sawa, el autor de la bohemia finisecular sobre el que Valle-Inclán modeló el personaje de Max Estrella.
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
Avui no ploraré
Texto y dirección: Nelson Valente
Intérpretes: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Jordi Rico, Albert Ribalta y Àgata Roca. Teatre Goya. Barcelona. Hasta el 15 de marzo
T de Teatre se alía con el autor y director argentino Nelson Valente en una pieza de “cena con conflicto” protagonizada por un grupo de actrices en estado de gracia.
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé
Una forma de vida
Texto original: Amélie Nothomb. Creación, dramaturgia e interpretación: Juan Ceacero e Isabelle Stoffel
Dirección: Juan Ceacero. Teatro de la Abadía. Madrid. Hasta el 25 de enero
Isabelle Stoffel y Juan Ceacero componen un expresivo espectáculo a partir de una novela de la célebre autora belga Amélie Nothomb.
Lea aquí la crítica de Raquel Vidales
Morphine (Nana para Emmy Hennings)
Dirección escénica, baile, coreografía y objetos: Luz Arcas
Dramaturgia: Pedro G. Romero. Sonido directo: Xabier Erkizia. Iluminación: Jorge Colomer. Vestuario: Blas López. Teatro de la Abadía. Madrid. Hasta el 17 de enero
La nueva obra de la coreógrafa malagueña es un fascinante y sobrecogedor viaje por el más allá.
Lea aquí la crítica de Mercedes L. Caballero
