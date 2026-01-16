Ir al contenido
Babelia
Crítica teatral

Los estrenos de teatro y danza de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Mariano Llorente, Nelson Valente, Juan Ceacero e Isabelle Stoffel y Luz Arcas

Babelia
Ir a los comentarios

Noche

Texto: Alejandro Sawa. Versión y dirección: Mariano Llorente

Teatro Español, Madrid. Hasta el 1 de febrero

El Teatro Español estrena una adaptación feroz y desoladora de una novela naturalista radical de Alejandro Sawa, el autor de la bohemia finisecular sobre el que Valle-Inclán modeló el personaje de Max Estrella.

Lea aquí la crítica de Javier Vallejo

Avui no ploraré

Texto y dirección: Nelson Valente

Intérpretes: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Jordi Rico, Albert Ribalta y Àgata Roca. Teatre Goya. Barcelona. Hasta el 15 de marzo

T de Teatre se alía con el autor y director argentino Nelson Valente en una pieza de “cena con conflicto” protagonizada por un grupo de actrices en estado de gracia.

Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé

Una forma de vida

Texto original: Amélie Nothomb. Creación, dramaturgia e interpretación: Juan Ceacero e Isabelle Stoffel

Dirección: Juan Ceacero. Teatro de la Abadía. Madrid. Hasta el 25 de enero

Isabelle Stoffel y Juan Ceacero componen un expresivo espectáculo a partir de una novela de la célebre autora belga Amélie Nothomb.

Lea aquí la crítica de Raquel Vidales

Morphine (Nana para Emmy Hennings)

Dirección escénica, baile, coreografía y objetos: Luz Arcas

Dramaturgia: Pedro G. Romero. Sonido directo: Xabier Erkizia. Iluminación: Jorge Colomer. Vestuario: Blas López. Teatro de la Abadía. Madrid. Hasta el 17 de enero

La nueva obra de la coreógrafa malagueña es un fascinante y sobrecogedor viaje por el más allá.

Lea aquí la crítica de Mercedes L. Caballero

Los estrenos de teatro de la semana

Babelia

