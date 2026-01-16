Los estrenos de teatro y danza de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Mariano Llorente, Nelson Valente, Juan Ceacero e Isabelle Stoffel y Luz Arcas

Noche

Texto: Alejandro Sawa. Versión y dirección: Mariano Llorente

Teatro Español, Madrid. Hasta el 1 de febrero

El Teatro Español estrena una adaptación feroz y desoladora de una novela naturalista radical de Alejandro Sawa, el autor de la bohemia finisecular sobre el que Valle-Inclán modeló el personaje de Max Estrella.

Avui no ploraré

Texto y dirección: Nelson Valente

Intérpretes: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Jordi Rico, Albert Ribalta y Àgata Roca. Teatre Goya. Barcelona. Hasta el 15 de marzo

T de Teatre se alía con el autor y director argentino Nelson Valente en una pieza de “cena con conflicto” protagonizada por un grupo de actrices en estado de gracia.

Una forma de vida

Texto original: Amélie Nothomb. Creación, dramaturgia e interpretación: Juan Ceacero e Isabelle Stoffel

Dirección: Juan Ceacero. Teatro de la Abadía. Madrid. Hasta el 25 de enero

Isabelle Stoffel y Juan Ceacero componen un expresivo espectáculo a partir de una novela de la célebre autora belga Amélie Nothomb.

Morphine (Nana para Emmy Hennings)

Dirección escénica, baile, coreografía y objetos: Luz Arcas

Dramaturgia: Pedro G. Romero. Sonido directo: Xabier Erkizia. Iluminación: Jorge Colomer. Vestuario: Blas López. Teatro de la Abadía. Madrid. Hasta el 17 de enero

La nueva obra de la coreógrafa malagueña es un fascinante y sobrecogedor viaje por el más allá.

