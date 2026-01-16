‘Avui no ploraré’: quién quiere enemigos cuando tiene familia

T de Teatre se alía con el autor y director argentino Nelson Valente en una pieza de “cena con conflicto” protagonizada por un grupo de actrices en estado de gracia

El género teatral conocido como “cena con conflicto” es ya un clásico contemporáneo. Se reúne a un grupo de personas en un domicilio, con la excusa de una cena, y lo que empieza de forma pacífica y trivial se acaba convirtiendo en un festín de gritos y reproches. En teoría no importa si son familiares o simplemente amigos, pero todos sabemos que los lazos de sangre siempre dan mejores resultados: es más fácil herir a quien se conoce mejor. La compañía T de Teatre continúa en plena forma y, en un nuevo episodio de su característica promiscuidad dramatúrgica, se ha aliado en esta ocasión con el autor y director argentino Nelson Valente. Avui no ploraré (hoy no lloraré) es una comedia de hermanas donde los personajes aparentemente más “locos” son los más cuerdos entre un grupo de excéntricos.

Las cuatro actrices de T de Teatre vuelven a reunirse con sus dos actores fetiche: Albert Ribalta y Jordi Rico, estupendos en sus respectivos papeles de rentista multipropietario y contable pusilánime. Lo mejor del montaje, dejémoslo claro, es la interpretación de todo el elenco, junto a la escenografía y el vestuario de Alejandro Andújar. Un elegante y resolutivo escenario giratorio y unos vestidos de ensueño dotan a la obra de un aire de alta comedia, pero la simpleza con la que se describe a los personajes hace que todos sus intérpretes queden bastante desaprovechados. La hermana interpretada por Mamen Duch solo tiene el Duolingo como única ilusión, pero la actriz merece algo más. Àgata Roca sostiene la copa de vino con mucha gracia, por esto es una lástima que su personaje sea simplemente “la hermana alcohólica”. Carme Pla interpreta a Llum, que acaba de salir de un ingreso psiquiátrico, y nos quedamos con ganas de saber mucho más de su pasado. Marta Pérez tiene el personaje más jugoso del montaje, una mujer que vive en una película permanente y que, como Blanche Dubois, siempre ha confiado en la bondad de los extraños.

Sin lugar a duda, lo mejor de Avui no ploraré es ver a un grupo de actrices en estado de gracia y a una platea llena de espectadoras de su misma edad riendo y sintiéndose identificadas con estas mujeres desquiciadas y hartas de sus maridos. Que sea por muchos años.

Avui no ploraré. Texto y dirección: Nelson Valente. Intérpretes: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Jordi Rico, Albert Ribalta y Àgata Roca. Teatre Goya. Barcelona. Hasta el 15 de marzo.