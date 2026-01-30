Los estrenos de teatro de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan un montaje de ‘Bodas de sangre’ que aproxima al espectador el lenguaje de signos, una comedia del colectivo Las Huecas y la adaptación de ‘Solo quería bailar’
Grito, boda y sangre
Dramaturgia: Iker Azkoitia (basada en Bodas de sangre de Federico García Lorca). Dirección Ángela Ibáñez Castaño
Reparto: Mari López y Emma Vallejo. Centro Dramático Nacional. Madrid. Hasta el 1 de marzo
Esta producción del Centro Dramático Nacional, que acerca el teatro en lengua de signos a todo tipo de audiencias, supone el debut como directora escénica de Ángela Ibáñez, una actriz (sorda) excelente.
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
Riure caníbal
Texto y dirección: Júlia Barbany, Núria Corominas y Andrea Pellejero
Reparto: Sofia Asencio, Júlia Barbany, Núria Corominas, Judit Martín y Andrea Pellejero. Teatre Lliure, Barcelona. Hasta el 8 de febrero.
En la obra del colectivo catalán Las Huecas se dan la mano el metaclown y la comedia física, el teatro visual y la farsa de Els Joglars, la modernez de las artes vivas y la escatología típicamente catalana.
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé
Solo quería bailar
Autor: Sergio Martínez Vila (a partir de la novela homónima de Greta García). Dirección: Alberto Velasco
Interpretación: Olalla Hernández. Teatro del Barrio. Madrid. Hasta el 6 de febrero.
Olalla Hernández sostiene con gracia la versión escénica de la novela de Greta García dirigida por Alberto Velasco, aunque a veces roza la parodia.
Lea aquí la crítica de Mercedes L. Caballero
