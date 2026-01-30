Los estrenos de teatro de la semana

Mari López y Emma Vallejo, en una escena de 'Grito, boda y sangre', en el Centro Dramático Nacional.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan un montaje de ‘Bodas de sangre’ que aproxima al espectador el lenguaje de signos, una comedia del colectivo Las Huecas y la adaptación de ‘Solo quería bailar’

BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO (CDN)

Grito, boda y sangre

Dramaturgia: Iker Azkoitia (basada en Bodas de sangre de Federico García Lorca). Dirección Ángela Ibáñez Castaño

Reparto: Mari López y Emma Vallejo. Centro Dramático Nacional. Madrid. Hasta el 1 de marzo

Esta producción del Centro Dramático Nacional, que acerca el teatro en lengua de signos a todo tipo de audiencias, supone el debut como directora escénica de Ángela Ibáñez, una actriz (sorda) excelente.

GERALDINE LELOUTRE (TEATRE LLIURE)

Riure caníbal

Texto y dirección: Júlia Barbany, Núria Corominas y Andrea Pellejero

Reparto: Sofia Asencio, Júlia Barbany, Núria Corominas, Judit Martín y Andrea Pellejero. Teatre Lliure, Barcelona. Hasta el 8 de febrero.

En la obra del colectivo catalán Las Huecas se dan la mano el metaclown y la comedia física, el teatro visual y la farsa de Els Joglars, la modernez de las artes vivas y la escatología típicamente catalana.

Solo quería bailar

Autor: Sergio Martínez Vila (a partir de la novela homónima de Greta García). Dirección: Alberto Velasco

Interpretación: Olalla Hernández. Teatro del Barrio. Madrid. Hasta el 6 de febrero.

Olalla Hernández sostiene con gracia la versión escénica de la novela de Greta García dirigida por Alberto Velasco, aunque a veces roza la parodia.

