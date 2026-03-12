Miles de venezolanos en Chile arropan a María Corina Machado

La líder opositora reúne a más de 15.000 personas en un parque de la capital chilena. “Desbordamos Santiago”, dijo la premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, ha reunido este jueves en el Parque Almagro, en el centro de Santiago, a 17.000 venezolanos residentes en Chile, según cálculos de Carabineros. Se trató de la mayor manifestación pública desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre pasado. “¡Desbordamos Santiago de Chile, mis venezolanos!“, escribió la opositora al régimen chavista en su cuenta de X.

Machado llegó a la concentración vestida con una camisa blanca y un pantalón negro; cabello recogido y un rosario en el cuello. Un atuendo parecido al que usaba en sus manifestaciones en Venezuela. “Hoy nuestra clara ruta es avanzar para que todos aquellos que han sido forzados a dejar su país puedan viajar a reencontrarse con sus familias con la frente en alto”, dijo.

La opositora aprovechó su paso por Chile, donde viajó para la asunción como presidente de José Antonio Kast, para convocar a un encuentro con venezolanos. La convocatoria superó todas las previsiones de los organizadores, que esperaban a unas 4.000 personas.

“Nos han quitado tanto, hemos padecido tanto y hemos aprendido tanto. Ya no somos los mismos. Conozco cada rincón de Venezuela, y tenemos la mejor generación de venezolanos listos para construir un país nuevo” y “derrocar la tiranía criminal”, dijo ante la multitud.

En la multitud había banderas de Venezuela, Estados Unidos, Cuba y Chile. Leonardo Mateos, un venezolano de 55 años, fue a la concentración para ver a Machado. Lleva cinco años en Chile. “Hay una una transición en marcha en Venezuela, pero es lenta. Eso no cambia de una vez. El país fue destruido en 26 años y volver a rearmarlo lleva tiempo. María Corina regresará a Venezuela, con el favor de Dios. Su rol será unir al país”, señaló.

Durante su viaje a Chile, la líder opositora se reunió con distintos mandatarios de la región y con el rey Felipe VI de España, a quien agradeció “sus palabras de apoyo a la gesta del pueblo venezolano” y de quien destacó que “es un símbolo de unión, no solo en España, sino también en Iberoamérica”. Al mismo tiempo, criticó al Gobierno español por “no ponerse del lado del pueblo venezolano”.

