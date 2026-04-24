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Betis - Real Madrid en directo, el partido de LaLiga en vivo

Los blancos quieren luchar el campeonato doméstico hasta el final, mientras que los andaluces quieren mantener la quinta plaza

El jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, junto a sus compañeros durante el entrenamiento llevado a cabo este jueves en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.Daniel Gonzalez (EFE)
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El Real Madrid quiere apurar las escasas oportunidades que tiene de levantar el título de Liga, y eso pasa por vencer al Betis a domicilio este viernes. Los de Arbeloa, a nueve puntos del Barça con 18 por disputarse, no se pueden permitir ni un desliz más si quieren llegar al Clásico con opciones reales. El Betis por su parte, tras la derrota en Europa League, sólo le queda pelear por la quinta plaza liguera que puede dar acceso a Champions.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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