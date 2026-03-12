María Corina Machado, sobre el papel de España en Venezuela: “Vienen horas decisivas, cada Gobierno decidirá si está del lado del crimen o de la justicia”

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz agradeció la reunión con el rey Felipe VI y sus palabras de apoyo al pueblo de Venezuela

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, ha valorado su reunión con el rey de España, Felipe VI, el miércoles en la antesala de la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile, en la ciudad de Valparaíso. “Le agradezco muchísimo, porque la figura del rey ha sido una imagen y un símbolo de unión, no solamente en España, también en Iberoamérica. Y sus palabras de apoyo a la gente del pueblo de Venezuela son algo que agradecemos, incluso en estas últimas semanas. Creo que es un mensaje muy muy claro”, dijo en una rueda de prensa este jueves, en Santiago de Chile, tras ser consultada por EL PAÍS.

Su tono, sin embargo, no ha sido el mismo cuando se ha referido al papel que ha jugado el Gobierno español en Venezuela. “En relación al Gobierno de España, como todos ustedes saben, España y Europa han sido el vínculo fundamental con América Latina. Nosotros habíamos aspirado a que hubiese el liderazgo en esta materia, lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas, cada Gobierno tomará su decisión si está del lado del crimen o del lado de la justicia”.

Felipe VI y María Corina Machado, en Chile, el 11 de marzo. Jose Jiménez (EFE)

Machado y Felipe VI coincidieron y se saludaron durante la citada ceremonia de traspaso de mando en Chile, junto a líderes del continente como el presidente de Argentina, Javier Milei, o sus colegas boliviano, Rodrigo Paz, o el ecuatoriano, Daniel Noboa.

La opositora ha comentado que será clave “la organización de los venezolanos en el mundo” para avanzar hacia un proceso de transición democrática. “Nosotros hemos puesto el valor de la libertad, incluso, por encima del valor de la vida”, aseguró.

Sobre su vuelta a Venezuela, no ha querido adelantar una fecha y ha agregado que estará destinado a continuar con una lucha cívica y organizada. “Nos han provocado, atacado, perseguido; encarcelaron a nuestros compañeros, asesinaron a otros, y nosotros nos mantuvimos organizados y firmes cívicamente. Caos son ellos, violencia son ellos [el régimen chavista]. Nosotros somos la garantía de avanzar de manera cívica, ordenada, pacífica y firme, porque no confundan el civismo con debilidad. Todo lo contrario, y de eso se trata mi regreso, acompañar a los venezolanos en esta causa, esta lucha, hasta el final”.

Chile es el primer país de América Latina que la líder opositora visita después de salir de Venezuela, en lancha y con apoyo de Estados Unidos, en diciembre, para llegar a Oslo, en Noruega, y recibir el Premio Nobel de la Paz. Machado ha convocado a los venezolanos en Chile a una concentración este jueves, a las 17.00 horas, en el Paseo Bulnes, frente al parque Almagro, en el centro de Santiago. Si logra congregar a miles de personas, este podría ser su primer baño de masas desde que partió de Caracas.

También está previsto que, unas horas antes, participe en la “Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el Nuevo Gobierno”, en la Catedral Metrópolitana, y en la inauguración de la cátedra Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo. En ambas actividades coincidirá con el presidente Kast, a quien, Machado ha agradecido por “sus palabras de apoyo a la transición democrática en Venezuela”. Este jueves, ha dicho que la ceremonia de cambio de mando que presenció en Chile es un acto que dejó de existir en Venezuela y que a ella, particularmente, le “paró el corazón, heló la sangre, estaba temblando y se me salían las lágrimas de emoción y envidia”.

Recordó el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, en condición de refugiado en Chile, ocurrido el 21 de febrero de 2024 en Santiago, como una demostración “para aquellos que tenían dudas sobre los tentáculos criminales de este régimen” chavista.