Un ojo para verlo todo en Madrid: del barrio con las casas más grandes a la edad de los edificios

El Ayuntamiento presenta una herramienta de inteligencia artificial, bautizada como Simulador Estratégico de Ciudad, para recopilar datos y predecir el futuro urbanístico de la capital hasta calle a calle

Un ojo que todo lo ve. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este jueves una herramienta de inteligencia artificial (IA), bautizada como Simulador Estratégico de la Ciudad, para recopilar miles de datos de vivienda, movilidad, zonas verdes, demografía o edad de los edificios, entre otros, con los que después aspiran a predecir el futuro urbanístico de la capital hasta calle a calle. El recabado de información se ha llevado a cabo a través de un visor ya activo y que por ahora es únicamente para uso interno del Consistorio, que todavía no avanza si más adelante podrá consultarlo la ciudadanía.

El visor, que actúa como una suerte de ojo que diagnostica diferentes parámetros al mismo tiempo, está compuesto por un sistema de 190 indicadores urbanos y 134 conjuntos de datos que proceden de 37 fuentes oficiales. Entre ellas, el Instituto Nacional de Estadística, el catastro, el Canal de Isabel II o el Registro de la Propiedad. También con fuentes municipales que ya monitoreaban movilidad, vivienda, medio ambiente o actividad económica, aunque no lo hacían de forma conjunta y con tanta precisión.

“Son muchísimos los datos. Es una herramienta potentísima. Sin precedentes en esta ciudad”, ha señalado la vicealcaldesa Inma Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de todos los jueves. El visor ofrece datos precisos no solo de cada distrito o barrio, sino que afina hasta dar información particular de Madrid manzana a manzana. Por ejemplo, el número de menores de determinada edad, la edad media de los edificios ―que es 1979, ha apuntado Sanz―, saber en qué puntos es más necesaria la rehabilitación [urbana], en cuáles se requieren más zonas verdes o espacios para personas mayores. “Esto antes lo trabajábamos en analógico y ahora tendremos estos datos agrupados en una única plataforma que te permite ver todo Madrid”, ha explicado la vicealcaldesa.

La herramienta de IA forma parte de la primera de las tres fases que prevé el Ayuntamiento para desarrollar el Plan Estratégico Municipal (PEM), que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana de 1997. El objetivo es obtener un diagnóstico muy preciso para poder desarrollar estrategias en ocho ejes: modelo de ciudad, sociedad, vivienda, neutralidad climática, economía, movilidad, espacio público y cultura y patrimonio.

Una vez recopilados los datos, fase en la que se encuentra el proyecto, la idea del Ayuntamiento es utilizarlos para evaluar escenarios a futuro. “Lo que vamos a poder hacer es jugar con la herramienta para saber qué ocurriría en función de las distintas decisiones operativas que se pudieran ir tomando en el ámbito de la planificación urbanística”, ha detallado Sanz, como detectar desequilibrios en cuanto a infraestructura o zonas verdes, o analizar qué impacto va a tener una política pública antes de implementarla.

La última y tercera fase será llevar a cabo acciones concretas, por ejemplo, decidir qué edificios hay que renovar primero, y evaluar el resultado: ¿ha funcionado bien la herramienta? ¿la predicción fue acertada?. La vicealcaldesa ha añadido que este plan a largo plazo “nace como nativo digital” y que “no es una digitalización de un plan nacido de manera analógica”, que es lo que solía ocurrir hasta ahora.

Entre los datos que ya ha obtenido el Ayuntamiento ―y los únicos compartidos por el momento― destacan que el barrio de Ciudad Universitaria, en el distrito de Moncloa-Aravaca, es el que más suelo destinado a servicios y equipamientos públicos posee, mientras que el de Orcasur, en Usera, es el que cuenta con más dotaciones sanitarias. El que mayor superficie comercial presenta no es una sorpresa: Sol, pleno centro.

También han publicado, entre otros datos, que Madrid cuenta con 1.512.496 viviendas, que la superficie media es de 83,44 metros cuadrados y que las más grandes se ubican en Salamanca (103,14 metros cuadrados) y las más pequeñas en Puente de Vallecas (69 metros cuadrados). El 60,65% de las viviendas de la capital son en propiedad, con Moratalaz a la cabeza. Y el distrito de Centro es donde menos, con un 44% en propiedad y el 30,2% en alquiler.