Carolina Marín, una de las leyendas del deporte español, anuncia su retirada

La jugadora de bádminton, dueña de un palmarés fantástico, deja la competición a los 32 años por culpa de las lesiones

Carolina Marín, la figura más influyente en la historia del bádminton español y una de las leyendas del deporte mundial, ha decidido poner fin a su carrera deportiva y por tanto, su ausencia en la pista en el próximo Campeonato de Europa de Huelva 2026.

Tras un proceso de reflexión y priorizando el bienestar de su rodilla —como ya adelantó que sería su prioridad absoluta en esta etapa—, la deportista, de 32 años, ha decidido que es el momento de escuchar a su cuerpo. Aunque la ilusión de competir en su casa se convirtió en un motor emocional de grandes dimensiones, la salud y la calidad de vida futura han prevalecido sobre la alta competición: “No quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello”.

En un mensaje muy especial, la jugadora ha querido recordar a las personas que ha tenido más cerca en su carrera: “Este viaje no hubiera sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi equipo ni mi familia. Gracias por no haberme dejado caer nunca, por estar a mi lado y por apoyarme en los momentos más duros. Gracias por vuestro amor incondicional, por no dejarme sola ni soltarme la mano”.

Carolina Marín, en los pasados Juegos de París 2024. Ann Wang (REUTERS)

A pesar de su ausencia en la pista, Carolina sí acudirá a Huelva durante la semana de la competición, donde llevará a cabo distintas acciones y eventos con el objetivo de devolverle a su ciudad el apoyo y el cariño recibido durante toda su carrera: “Quería que el camino acabase en Huelva y así será”.

El palmarés de Carolina Marín es impresionante. Logró el Oro Olímpico en los Juegos de Río de Janeiro de 2016. Ha sido triple campeona del Mundo (2014, 2015 y 2018) y ocho veces campeona de Europa ( con títulos consecutivos entre 2014 y 2024). También ha sido número 1 del ranking mundial y entre otras distinciones de alto rango conviene constatar el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024; la Medalla de Oro y Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (2014 y 2016); y el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía 2014.