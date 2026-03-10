Milei busca inversores en Nueva York y tilda de ladrones a los empresarios argentinos

En un encuentro para promover las oportunidades de inversión en su país, el presidente ultra ataca a los defensores de la industria nacional

Después de haber recurrido a un salvataje del FMI y a otro del Gobierno de Donald Trump, después de haber lanzado un permisivo blanqueo de capitales y la privatización de activos públicos, conseguir divisas para sostener a la economía argentina sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta Javier Milei. En busca de inversiones extranjeras directas, el Gobierno ultra está desarrollando en Nueva York el encuentro Argentina Week 2026, donde aspira a convencer a empresarios de las principales compañías del mundo sobre las bondades y oportunidades que ofrece el país sudamericano. En el acto de apertura, este martes, Milei ensalzó su plan de ajuste fiscal, desregulación de la economía y flexibilización laboral. El tono moderado con el que empezó su discurso se fue destemplando hasta estallar cuando habló de los empresarios argentinos que defienden la industria nacional: los calificó de ladrones, prebendarios y corruptos.

El exabrupto se inscribe en la incipiente tensión entre sectores patronales del país y el Gobierno respecto del rumbo de la economía. Aunque Milei cuenta con amplio respaldo entre los empresarios locales, diferentes voces alertan sobre el impacto de la apertura de importaciones y la caída del consumo, mientras se profundiza el ajuste fiscal. La llegada de inversiones extranjeras le daría un respiro al Gobierno ultraderechista.

En pleno Manhattan, en la imponente sede de JP Morgan, un monstruo edilicio de 60 pisos sobre Park Avenue, el encuentro Argentina Week (Semana Argentina) reunió este martes a unos 400 empresarios, inversores y banqueros de diverso origen. Milei llegó acompañado por su hermana Karina, secretaria de la Presidencia, por varios de sus ministros y 11 de los 24 gobernadores provinciales.

Antes de los discursos, el presidente se reunió con el CEO de la banca anfitriona, Jamie Dimon. Fue luego Dimon quien lo presentó ante los participantes, con un derroche de elogios. “Este presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”, dijo y celebró como “un milagro” la merma de la inflación en Argentina y la reducción del déficit fiscal. “Espero que se convierta en un ejemplo para muchos otros países”, se ilusionó.

El presidente argentino comenzó promoviendo a “la moral como política de Estado” (de paso, dijo que ese será el título de su próximo libro) y alabó, como suele, al sistema capitalista porque “no solo es más eficiente, sino que es más justo”. Tras algunas disquisiciones teóricas que esbozó pausadamente y en tono monocorde, inició su alabanza de la apertura comercial y su diatriba contra las políticas proteccionistas. Fue entonces cuando se entusiasmó y cargó contra los empresarios argentinos que reclaman resguardos para la industria nacional.

Milei recordó sus recientes disputas públicas con Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, con Javier Madanes Quintanilla, de la empresa de neumáticos Fate y de la productora de aluminio Aluar, y con empresarios del sector textil. A los primeros, los definió como “empresarios prebendarios” y aseguró que “en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos durante muchos años”. De acuerdo con su argumento, la protección de la industria local bajo los gobiernos kirchneristas supuso un cercenamiento de la libertad de los individuos para comprar productos importados y fue posible por “la corrupción”. A Rocca le atribuyó haber pagado coimas (sobornos) y a Madanes Quintanilla, haber “extorsionado al Gobierno” con el cierre de Fate y el despido de casi un millar de trabajadores para sostener barreras arancelarias.

El modelo proteccionista, afirmó Milei, “solo pudo ser sostenido porque del otro lado estaba el aparato represivo del Estado. Y me temo que no lo hicieron gratis, porque lo que les convenía era abrir la economía, eso habría generado más bienestar y más votos”, agregó. “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros [ladrones]. Por suerte, nos estamos sacando de encima a aquellos que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios”.

Antes de terminar con su habitual “viva la libertad, carajo”, entre aplausos de los presentes, anunció que este año su Gobierno llevará “90 paquetes de reformas” al Congreso, “para continuar haciendo más libre a la Argentina”.

Las actividades de Argentina Week continuarán hasta el jueves, ya sin Milei, quien tiene previsto llegar en la noche de este martes a Chile, para participar al día siguiente de la asunción de José Antonio Kast como presidente. El tiempo dirá si la estrategia ensayada por el mandatario ultra, de atacar a empresarios (argentinos) para seducir a empresarios (extranjeros), fue acertada o no.