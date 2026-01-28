Milei se enfrenta a Paolo Rocca, uno de los empresarios más poderosos de Argentina: “Don Chatarrín de los tubitos caros”

El presidente ultra apunta contra el dueño del Grupo Techint, en medio de una disputa por la millonaria provisión de caños para un gasoducto

Como un símbolo de su relación con la industria nacional, asediada por la apertura de la economía y el festival de importaciones, el Gobierno de Javier Milei entró en conflicto con el Grupo Techint, el mayor productor de acero de Argentina, también el mayor productor internacional de grandes tubos sin costura, un insumo clave en la industria petrolera. Techint perdió ante una empresa de la India una millonaria licitación de caños para un gasoducto y anunció que analiza presentar una denuncia por dumping (venta de productos o servicios por debajo de su coste). El propio Milei intervino en la disputa. Dejó de lado la mesura y la moderación que intenta cultivar en los últimos meses y este martes se burló personalmente del propietario de la compañía, el poderoso Paolo Rocca: lo calificó como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”.

La tensión entre el empresariado industrial y el Gobierno viene aumentando al compás de los efectos del modelo impulsado por la ultraderecha, que tiene al sector primario exportador como principal horizonte. En ese contexto se inserta el conflicto con Techint, un grupo que figura entre los grandes ganadores de la economía argentina en las últimas décadas.

La licitación en cuestión había sido convocada por el consorcio Southern Energy, integrado por las petroleras argentinas Pan American Energy, YPF y Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG. La compulsa buscaba un proveedor de tuberías de acero para un ducto de casi 500 kilómetros, un proyecto para transportar gas desde la planta de Tratayén, en Vaca Muerta, hasta la localidad de San Antonio Este, con el propósito de exportar desde la costa atlántica.

La firma Welspun resultó la adjudicataria: superó a 15 compañías de distintos países con una oferta que sería apenas superior a los 200 millones de dólares. Según los trascendidos, Tenaris, la empresa siderúrgica del Grupo Techint, había presentado una propuesta un 40% superior a la seleccionada.

La adjudicación supuso un cimbronazo en el sector industrial argentino, en particular en el petrolero: el gigante Techint, tradicional proveedor de la infraestructura energética en el país, era desplazado en su propio terreno por una multinacional de origen indio que fabrica tubos con metal importado de China. Desde hace tiempo, el ítalo-argentino Paolo Rocca despotrica contra la “competencia desleal” de la industria china. Cuando supo que quedaba afuera del proyecto, presentó una nueva propuesta, sensiblemente inferior, pero Southern Energy la desestimó.

Ni bien se conoció el resultado de la operación, el Gobierno de Milei lo celebró. “Grupo Techint habría ofrecido los caños un 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho, esa es la lógica del compre nacional, felizmente derogado), creo que eso es indefendible”, señaló el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario de Milei argumentó que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”.

Si bien Techint no difundió hasta ahora una comunicación oficial, voceros del grupo han anunciado que analizan presentar una denuncia por dumping contra Welspun. Han remarcado también que es “falsa” la versión que indica que su oferta era un 40% más cara y que “en condiciones de competencia leal” era “competitiva con el precio internacional”. Además, han recordado que el proyecto gasífero se enmarca en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) lanzado por el Gobierno, que implica importantes exenciones impositivas: “Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional (y todos los argentinos), se financia el trabajo en la India y China”, han apuntado. “Por el contrario, las empresas argentinas aún trabajan en un entorno poco competitivo con impuestos distorsivos”. Los detractores de Rocca han apuntado que, en realidad, buena parte de los tubos de su firma son fabricados en Brasil.

La difusión periodística de la respuesta de Techint enardeció a Milei. Este martes, el presidente publicó en sus redes sociales un mensaje que decía: “La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los perjuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre”. Luego, en otro mensaje, apuntó en particular contra una periodista y contra Rocca: “Desenmascarando operadores”, escribió. “Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos Caros”.

La alusión de Milei a la chatarra se refería a otra disputa del Gobierno con Rocca. Después de largos meses de negociaciones, a comienzos de este año el ministro Sturzenegger consiguió que el Ejecutivo levantara la prohibición de la exportación de desperdicios y desechos de hierro y acero, vigente desde 2009. Al abaratar un insumo fundamental para el sector, esa medida beneficiaba a Techint y otras empresas siderúrgicas.