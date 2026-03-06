Milei viaja a Estados Unidos para participar en la reunión de Trump con líderes latinoamericanos en plena escalada bélica

Se trata del viaje número 16 que el presidente argentino realiza a Estados Unidos. De Miami irá a Nueva York para buscar inversiones y después a la toma de posesión de Kast en Chile

La alianza de Javier Milei y Donald Trump se fortalecerá este fin de semana con un nuevo encuentro. El presidente argentino parte este viernes hacia Miami para participar al día siguiente de la cumbre con mandatarios latinoamericanos de derecha convocada por Trump. El encuentro, bautizado Escudo de América, muestra la creciente adhesión de países de la región a las políticas del republicano en plena escalada bélica en Oriente Próximo. Además de Milei, aliado incondicional del republicano, participarán otros presidentes afines, como Paraguay (Santiago Peña), Bolivia (Rodrigo Paz), Ecuador (Daniel Noboa), El Salvador (Nayib Bukele), Honduras (Nasry Asfura). El chileno José Antonio Kast también asistirá a la cita, cuatro días antes de asumir como nuevo jefe de Estado.

Milei pisará suelo estadounidense por segunda vez en menos de un mes, cuando también viajó por otra convocatoria de Trump: la inauguración de su Junta de la Paz. El líder argentino cumula 16 viajes a ese país desde que llegó a la Casa Rosada hace poco más de dos años, una cifra que contrasta con las escasas visitas a los países vecinos.

Este jueves, en vísperas de su partida, Argentina se incorporó a la coalición regional contra el narcoterrorismo durante el encuentro sobre seguridad hemisférica encabezado por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Por Argentina participó el ministro Carlos Presti. Durante su intervención, el titular de la cartera de Defensa planteó que los estados latinoamericanos enfrentan “amenazas de naturaleza similar, aunque de distinta intensidad”, lo que hace necesarias alianzas en materia defensiva como la recién suscrita.

Desde que Milei dio un giro a la política exterior argentina para acercarse a Estados Unidos, la potencia norteamericana se ha mostrado especialmente interesada en Ushuaia, el puerto de entrada de Argentina a la Antártida. En 2024, la ciudad sureña recibió la visita de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense Laura Ricardson y en mayo de 2025 de su sucesor, Alvin Holsey. En enero, una comitiva de 23 personas, entre ellos integrantes del comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes estadounidense, aterrizaron allí en un avión de la Fuerza Aérea.

La relación estratégica bilateral fraguada en el último año ha sido también económica. El Tesoro estadounidense salió al rescate de Milei en vísperas de las elecciones de medio término, el pasado octubre, y hace un mes ambos países firmaron un acuerdo comercial.

Esta vez, tras la cumbre convocada por Trump, Milei viajará hacia Nueva York. El presidente argentino inaugurará la Argentina Week, un evento que reunirá a líderes de multinacionales, bancos y fondos de inversión interesados en hacer negocios en el país latinoamericano. El Gobierno argentino participará al más alto nivel con la intención de atraer inversiones. Estarán presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenneger.

Argentina arrastra 15 años de estancamiento económico. Milei busca capitales extranjeros para desarrollar proyectos de energía y minería, dos sectores claves para transformar la matriz productiva de un país hoy liderado por la agroindustria y generar crecimiento. Argentina cuenta con grandes reservas de gas y petróleo no convencional en la formación de Vaca Muerta, en la Patagonia, y tiene también cobre y litio, dos minerales claves para la transición energética. El Gobierno ha puesto a disposición de las multinacionales un generoso régimen de incentivos que les permite obtener generosos beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros. Aún así, la llegada de inversiones va a un ritmo más lento del esperado y el nuevo contexto internacional aumenta la incertidumbre.

La gira internacional del presidente argentino culminará en Santiago de Chile el próximo 11 de marzo. Milei asistirá a la asunción de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, a quien ya considera un nuevo aliado en una región que cada vez gira más a la derecha.