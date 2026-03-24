A 50 años del golpe militar, decenas de miles de personas marchan en Argentina para recordar a las víctimas de la dictadura

Con epicentro en Buenos Aires y réplicas en las principales ciudades del país, la manifestación reclama “memoria, verdad y justicia” y enfrenta el discurso revisionista del terrorismo de Estado que impulsa Milei

“A 50 años del golpe genocida, ¡que digan dónde están!”, piden los enormes carteles que rodean el escenario ubicado sobre la Plaza de Mayo. Junto a la leyenda, una interminable y angustiante sucesión de fotos recuerda a los desaparecidos, las víctimas de la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Una marea humana de miles de personas marchó este martes en el centro de Buenos Aires, hasta la histórica plaza, para reiterar el reclamo de “memoria, verdad y justicia”. El escenario al que, como cierre de la manifestación, subieron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, fue instalado dándole la espalda a la Casa Rosada, donde tiene su despacho el presidente Javier Milei. “Son 30.000 desaparecidos”, fue una de las consignas más repetidas en la marcha, en respuesta a los discursos revisionistas del terrorismo de Estado que propicia el mandatario ultra y que ahora volvieron a expresarse en un mensaje institucional del Ejecutivo.

Todos los 24 de marzo, Argentina conmemora con un feriado el Día Nacional de la Memoria y los organismos de derechos humanos, con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza, convocan a marchar. A cinco décadas del golpe militar, y ante un Gobierno que ha desarticulado las políticas públicas de memoria y reparación, la movilización de este martes tuvo un cariz especial.

“Pasaron 50 años y seguimos luchando por memoria, verdad y justicia”, dijo en el acto de cierre Taty Almeida, de 95 años, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Levantemos ahora mismo muy alto las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. En este momento miran hacia la Casa de Gobierno, a ese poder del Estado que no los busca, mientras los niega”, apuntó.

También desde el escenario habló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. A sus 95 años, señaló que las consecuencias de la dictadura todavía persisten en los cientos de hombres y mujeres que fueron robados de bebés por los militares y no han logrado restituir su identidad. “Cada restitución de un nieto de las Abuelas de Plaza de Mayo es la evidencia de las atrocidades que cometió el terrorismo de Estado siniestro”, dijo y señaló la necesidad de que el Estado acompañe estos procesos, algo que no sucede desde que gobierna Milei. “Necesitamos de las instituciones políticas, el acompañamiento de la sociedad, el ejercicio de memoria y el quiebre de los pactos de silencio”.

Antes, Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, de 94 años, había enfatizado el rol de las nuevas generaciones en la defensa de la memoria. “Queremos que conozcan quiénes eran, cómo pensaban, cómo vivían, qué sueños tenían, por qué luchaban los 30.000. Por eso hoy estamos marchando con sus fotos”, dijo Espen, que en 1977 sufrió el secuestro y desaparición de su hijo Hugo Miedan, a los 27 años.

El acto central comenzó pasadas las 16.30, pero ya desde el mediodía todos los vagones del metro y los buses con dirección a Plaza de Mayo iban repletos. Los pasajeros dejaban ver la variedad de personas que interpela la causa: familias con niños pequeños que decidieron llevarlos por primera vez, grupos de jóvenes estudiantes, jubilados, personas con camisetas de Argentina o con la frase Nunca Más, el título del informe publicado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que se convirtió en lema colectivo.

Carla y su hija Paloma, de 10 años, tienen escrito con pintura azul “Nunca más” en las mejillas. Ambas llegaron combinando un tren y un colectivo desde Vicente López, en el conurbano norte de Buenos Aires. “Me pareció que era muy necesario venir esta vez. Nunca antes la había traído a ella”, dice Carla, que también tiene aros con la forma del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. “Quiero que, aunque a ella todo lo que pasó le quede muy lejos, entienda lo importante que es defender la memoria”.

En la plaza, las personas que marchan por su cuenta se mezclan con los manifestantes encolumnados con agrupaciones políticas, sociales o sindicales. Hay manifestantes que van solos y otros en grupos, hay niños, jóvenes y adultos, hay personas en silla de ruedas, bebés en cochecitos, carritos de vendedores ambulantes desperdigados en medio de la gente apiñada. Muchos llevan en las manos o colgadas del cuello las fotos en blanco y negro de sus desaparecidos, los familiares o amigos que perdieron a manos de los militares y para los que piden justicia.

“No podíamos no estar en la plaza”, dice Graciela Fernández, una docente jubilada de 75 años. “Si este Gobierno niega los crímenes de los militares ¡y está aplicando el mismo plan económico de la dictadura!”, se indigna. A unos metros, Claudio, 42 años, trabajador gráfico, luce una camiseta que pide “juicio y castigo”. “Mientras haya desaparecidos y nietos apropiados, vamos a marchar todos los 24 de marzo”, promete. Como música de fondo, en distintos puntos de la plaza suenan redoblantes y se escuchan canciones ya clásicas: “Como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan, los iremos a buscar”.

En los carteles caseros se reproduce el reclamo que este año se convirtió en el lema central de la convocatoria: “Que digan dónde están”, la exigencia dirigida a los represores para que den información sobre el destino de los desaparecidos por la dictadura. Muchas víctimas han sido identificadas gracias al trabajo de antropólogos forenses sobre restos encontrados, pero quienes perpetraron los crímenes se han negado sistemáticamente a colaborar con las familias que siguen buscando a sus seres queridos.

“¿Qué queremos?”, pregunta una mujer desde el altoparlante. “Justicia”, corea la plaza. “¿Qué perseguimos? Memoria”, responde la multitud. “¿Qué preguntamos? Dónde están, ¿Qué queremos? Que abran los archivos”, completa. Después, resuena en Plaza de Mayor la canción Demoliendo hoteles, de Charly García, y la gente corea: “Yo que crecí con Videla / yo que nací sin poder / yo que luché por la libertad / pero nunca la pude tener”.

Mientras las movilizaciones para exigir “memoria, verdad y justicia” se replicaron en las principales ciudades del país, el Gobierno de Milei aprovechó la fecha para reiterar su planteo de “memoria completa”. Lo hizo mediante la difusión de un video titulado Las víctimas que quisieron esconder y dedicado a confrontar con “una visión sesgada y revanchista” que atribuyó a las políticas de derechos humanos impulsadas desde 2003 por el kirchnerismo. El eje de su discurso consiste en equiparar a los crímenes de la guerrilla en los años 70 con los delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado.