México minimiza el impacto del nuevo giro de Estados Unidos para restaurar su ofensiva arancelaria

México descarta golpes significativos en su actividad comercial por el nuevo intento de su principal socio económico, Estados Unidos, de restablecer la política arancelaria proteccionista que le fue anulada por la Corte Suprema. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que Washington actuó con anticipación para suavizar el impacto del anuncio y notificó a su despacho antes de hacer público que prepara una serie de investigaciones comerciales para construir argumentos e imponer aranceles adicionales contra China, la Unión Europea y otros 14 socios comerciales, incluyendo a México.

“No estimamos que vaya a tener una repercusión que nos deba preocupar en el conjunto del intercambio comercial. Esto tiene que ver con muchos países también, porque se usó esta norma de emergencia para fundamentar todo lo que se llamó aranceles recíprocos”, añadió Ebrard. El 85% de su comercio exterior no está gravado porque entra en los términos del TMEC, el tratado de libre comercio trilateral con Canadá y Estados Unidos. Esto también le da cierto nivel de protección ante los volátiles cambios legales de su vecino. Actualmente, y según cifras de la Secretaría de Hacienda, el país enfrenta una tasa arancelaria efectiva de apenas 4,4%, lo que le ha permitido mantener una ventaja relativa frente a otras economías exportadoras como China, cuyos productos enfrentan un arancel efectivo cercano al 30%.

El año pasado, el presidente Donald Trump impuso en el caso de México un arancel de 25% a las mercancías comercializadas fuera del TMEC. En ese momento fundamentó la medida alegando que el país latinoamericano no hacía lo suficiente para frenar la migración o el tráfico de drogas, como el fentanilo, amparándose en una ley de poderes de emergencia de 1978. Este argumento fue rechazado por el máximo tribunal, que determinó que el Ejecutivo no puede imponer tributos a las importaciones de múltiples países sin la aprobación del Congreso.

Entretanto, y sin abandonar su visión de que el vasto flujo de importaciones daña la economía local, la Casa Blanca invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles de 10% en una medida temporal de 150 días. Este cambio incluso favoreció a México, porque redujo desde 25% las fracciones arancelarias que no cumplen con las normas del tratado.

En busca de otro resquicio legal, Washington ahora ha recurrido a la Sección 301 de la misma norma, que faculta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a imponer aranceles como medida de represalia si, tras una investigación, determina la existencia de prácticas comerciales desleales contra empresas estadounidenses.

“La norma 301 y esta investigación tienen como propósito buscar un sustento jurídico en los próximos tres meses y medio, para regresar a un estadio o un punto similar al que había antes de la resolución de la Suprema Corte”, señaló el secretario. “Estábamos enterados que iban a iniciar un procedimiento por vía del 301. Sé que van a sacar otras disposiciones, pero no tienen que ver con nosotros (...) Nos explicaron para que no nos tomara desprevenidos o que pudiéramos pensar que cambiaban las reglas que ya tenemos acordadas. Esta explicación que doy es la que nos dieron”, detalló Ebrard a periodistas este jueves.

La noticia trascendió en la víspera. La Casa Blanca indicó que las investigaciones contra 60 países podrán determinar si han aprobado leyes contra la importación de productos fabricados con trabajo forzoso. Además, medios estadounidenses señalan que también podrían dirigirse a combatir lo que Washington considera un exceso —no sustentado en la demanda— de la capacidad industrial en países exportadores, como China. Estos procesos podrían prolongarse durante semanas o meses, entre argumentos y contraargumentos.

De manera paralela, México mantiene en su agenda el fortalecimiento comercial en el marco del TMEC, que entrará en revisión a partir del lunes 16 de marzo con una primera reunión en Washington. En ese sentido, el país abrió este jueves una convocatoria para empresas mexicanas interesadas en participar en una misión a Canadá que viajará del 7 al 9 de mayo a Vancouver, Montreal y Toronto. El esfuerzo da continuidad a la visita de unas 400 empresas canadienses que estuvieron en México en febrero para explorar oportunidades de negocio.

Ambos países se han mostrado proclives a fortalecer su relación económica en áreas clave como autopartes, minerales críticos y servicios turísticos, financieros y educativos. También buscan ampliar la cooperación para avanzar en la meta de aumentar de 22% a 40% en el 2023 la generación energética sustentable de México, un ámbito en el que Canadá tiene amplia experiencia. Ebrard señaló que ya cuenta con la confirmación de participación de industrias mineras, automotrices y de electromovilidad. Canadá tiene una inversión directa acumulada en México cercana a los 56.000 millones de dólares y es su tercer socio comercial más relevante.