‘El barquer’: Dolor, deseo, familia y terrorismo

“Whatever you say, say nothing” (Digas lo que digas, no digas nada). Cuando accedemos a la Sala Fabià Puigserver, nos recibe un gran telón lleno de grafitis y mensajes políticos. La fecha es agosto de 1981, el lugar es Irlanda del Norte: nos encontramos en el epicentro espaciotemporal del conflicto norirlandés. Bobby Sands ha muerto, unos meses atrás, después de sesenta y seis días de huelga de hambre en la cárcel. La familia Carney se despierta ilusionada ante el día de cosecha que les espera: es la gran fiesta del año, un ritual agrario, social y familiar. El barquer supone el segundo encuentro de Julio Manrique con el dramaturgo inglés Jez Butterworth, después de Jerusalem (Festival Grec, 2019). Estamos ante el gran montaje de la temporada del Lliure: diecinueve intérpretes en escena, gran escenografía de Lluc Castells, tres horas y media de duración.

El autor sitúa una historia de política y violencia en el corazón de un hogar aparentemente feliz. Quinn Carney (Roger Casamajor) ha acogido a su cuñada Caitlin (Mima Riera) en su casa: el hermano de él y marido de ella lleva diez años desaparecido. La familia es grande, ruidosa y multigeneracional: uno de los aciertos del montaje es su reparto, donde brillan todas las edades. Entre las veteranas, Imma Colomer retrata a una tía Pat rabiosa y política, que demuestra que el activismo no tiene edad (qué bien se caga en los ingleses), y Anna Güell es una tía Maggie Faraway que transita entre la ausencia y los poderes adivinatorios: pongan una tía médium en su vida. Las niñas de la familia (estupendas todas) se alegran muchísimo cuando la tía Maggie regresa momentáneamente de sus viajes siderales y les cuenta historias del pasado y del futuro. Carles Martínez encarna con oficio el tío Patrick, hombre culto y divertido, siempre con una anécdota a punto, quien introducirá la historia del barquero Caronte que da título a la obra.

Aun siendo muy coral, el reparto está encabezado por unos muy afinados Roger Casamajor y Mima Riera con su historia de deseo reprimido: la esposa de él (Marta Marco) hace años que convive con la depresión, y recluida en su cuarto ha dejado que Caitlin acabe llevando la casa y, de paso, el corazón de su marido. Entre los jóvenes, destacan un electrizante Marc Soler y una Lua Amat que, como suele suceder en toda familia numerosa, se debate entre su propio deseo y el deber de actuar como segunda madre de las pequeñas.

Butterworth lo destruye todo en los últimos cinco minutos, con un final atropellado, inverosímil y ridículo.

El texto de Jez Butterworth es largo y ambicioso, y durante tres actos va cimentando una historia de terrorismo, confidentes y traición: la aparición de Muldoon (Ernest Villegas) con una mala noticia revela que aquí tanto los buenos como los malos son del mismo bando. Es decir, del IRA. Julio Manrique nos vuelve a demostrar que es un buen director de actores, y que sabe componer un montaje ágil y muy resolutivo. Creo que se queda a medio camino con la propuesta escenográfica: el hogar familiar está rodeado de fango, y en contadas ocasiones los personajes rompen la ilusión y ponen los pies en el barro. La cosa podía dar mucho más de sí. El mayor desacierto, sin embargo, proviene del propio texto: después de tres horas construyendo un mundo, Butterworth lo destruye todo en los últimos cinco minutos, con un final atropellado, inverosímil y ridículo. El truco escenográfico tampoco ayuda, pero no pasa nada: subrayar el efectismo de la imagen final asegura una mayor ovación.