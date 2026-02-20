Los estrenos de teatro de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Alfredo Sanzol, María Goiricelaya y Pau Carrió
La última noche con mi hermano
Texto y dirección: Alfredo Sanzol
Reparto: Elisabet Gelabert, Ariadna Llobet, Nuria Mencía, Biel Montoro, Jesús Noguero y Cristóbal Suárez. Teatro María Guerrero. Madrid. Hasta el 5 de abril. Pamplona. Teatro Gayarre, 10 y 11 de abril. Las Palmas. Teatro Cuyás, 16 y 17 de mayo.
De la tragedia al melodrama solo hay un paso en esta obra de Alfredo Sanzol en la que destacan la dirección de actores del propio autor y la muy afinada labor colectiva del elenco.
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
Tres noches en Ítaca
Texto: Alberto Conejero. Dirección: María Goiricelaya
Intérpretes: Cecilia Freire, Marta Nieto y Amaia Lizarralde. Nave 10 Matadero. Madrid. Hasta el 8 de marzo
Cecilia Freire, Marta Nieto y Amaia Lizarralde se entregan a fondo en un espectáculo irregular escrito por Alberto Conejero y dirigido por María Goiricelaya.
Lea aquí la crítica de Raquel Vidales
La reina lloba
Dirección y texto (a partir de William Shakespeare): Pau Carrió
Reparto: Quim Àvila, Pepo Blasco, Queralt Casasayas, Josep Julien, Ana Nicolás de Cabo, Xavi Ricart, Pau Roca, Maria Rodríguez Soto y David Vert. Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona. Hasta el 8 de marzo
María Rodríguez Soto interpreta a Margarita de Anjou en una versión de Pau Carrió que no funciona porque convierte lo más pesado de las obras del inglés (las intrigas políticas y los complots) en la base de todo.
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé