‘La última noche con mi hermano’, un paseo por la fraternidad y la muerte

De la tragedia al melodrama solo hay un paso en esta obra de Alfredo Sanzol en la que destacan la dirección de actores del propio autor y la muy afinada labor colectiva del elenco

La última obra de Alfredo Sanzol oscila entre dos temas: el de salida es la ruptura entre hermanos; la muerte de un ser querido es el de llegada. Como en Antígona, el final de La última noche con mi hermano se da a conocer al comienzo. Nagore, su protagonista, les dice a los espectadores que perecerá. De hecho, ya está muerta: le diagnosticaron tarde un cáncer y no hubo tutía. Nos va a contar lo acontecido desde la diagnosis hasta su fallecimiento, con 53 años. Esta coproducción del Centro Dramático Nacional con el Teatre Nacional de Catalunya arranca con aliento trágico y una tensión formidable, que se mantienen sin merma durante su primera mitad larga.

Su autor habla de las relaciones fraternas a través de tres parejas de hermanos. Nagore y Alberto son uña y carne. En cambio, está roto de antiguo el vínculo entre Ainhoa, cuñada de Nagore, y Claudio, oncólogo reputado, al que Alberto, Ainhoa y Nagore intentan acercarse en busca de ayuda urgente. Como los hechos se cuentan a través de las miradas de esta sección de la familia, Claudio resulta opaco y enigmático durante media función. Cristóbal Suárez, su intérprete, tiene la presencia inquietante de un Christopher Lee joven.

Mientras Claudio siga envuelto en una bruma que nos impide saber si va o viene, el juego de este espectáculo se desarrollará en el área, hablando en términos futbolísticos. En la segunda parte, cuando se aclaren los motivos del desencuentro entre hermanos, que son de orden político, sin codicia, celos ni envidias de por medio (nudos gordianos del alma que en la vida real sostienen los enconamientos fraternos), la función se volverá amable y cariñosa con el espectador. Ahora el juego se desarrolla en el centro del campo, entreteniendo el balón. No hay más tragedia que la muerte, se nos viene a decir.

Durante esta segunda mitad, se alternan los monólogos líricos donde los actores muestran su dominio del balón, los dramáticos saques de falta y alguna prodigiosa galopada humorística por la banda, que son la especialidad de Sanzol. Con todo ello, la tragedia familiar insinuada se transforma en crónica costumbrista de un fallecimiento anunciado. Todos los personajes de La última noche con mi hermano son bondadosos, generosos, nobles y leales. Las diferencias que mantienen entre sí son racionales y conversables, no de orden anímico y sentimental. ¡Si la Humanidad fuera así, otro gallo cantaría!

El peso de la función está muy repartido entre los dos pares de hermanos mencionados y la pareja que forman Oier y Nahia, hijos de Ainhoa, el primero fruto de un antiguo amor. Sus seis intérpretes se desdoblan en papeles episódicos, bien resueltos con la ayuda de Chema Noci, caracterizador. Nuria Mencía (Nagore) se ha desprendido del tonillo humorístico que distinguía a sus personajes de antaño: su actuación limpia, naturalista, añade al texto de Sanzol pinceladas de humanidad.

Con su positividad generosa, el magnético Alberto de Jesús Noguero ejerce de colchón amortiguador, al que a veces le estallan los muelles. El Oier de Biel Montoro es un Hamlet en busca de identidad propia. Brillante, Elisabet Gelabert, en sus dos papeles. Todos querríamos como vecina a la Nahia de Ariadna Llobet. Al final, La última… es el melodrama de una familia que encamina y asegura su futuro, removida por la muerte de la hermana soltera. Sus dos horas y cuarto se pasan volando, pero sabrían mejor salpimentadas con un poquito de ironía a lo Eduardo de Filippo. Al morir Nagore en silencio, vibró, inquietante, el móvil de un espectador.