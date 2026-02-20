‘Tres noches en Ítaca’: a la busca de la catarsis emocional
Cecilia Freire, Marta Nieto y Amaia Lizarralde se entregan a fondo en un espectáculo irregular escrito por Alberto Conejero y dirigido por María Goiricelaya
Hay espectáculos difíciles de calificar porque son irregulares. Es el caso de Tres noches en Ítaca, la nueva obra de Alberto Conejero, dirigida por María Goiricelaya. El argumento suena trillado, pero la siempre nutritiva escritura de Conejero, cargada de poética y reverberaciones literarias, le confieren una densidad particular. Los personajes se sostienen sobre arquetipos femeninos, pero en muchos momentos sacuden el estereotipo mostrándose en carne viva. Hay diálogos forzados, como si el autor los hubiera escrito solo para relatar hechos del pasado, pero cuando se centran en el presente, sobre todo en situaciones de conflicto, la verdad aparece en escena. Se presenta como tragicomedia, pero hay excesos melodramáticos y la comedia está metida con calzador. Hay ratos en que no te lo crees, pero de pronto una frase o una conversación te encogen el pecho y te agarras una llantina.
Tres hermanas distanciadas se reúnen tras la muerte repentina de su madre en la isla de Ítaca, icono clásico del regreso al hogar. Conejero, buen conocedor del imaginario grecolatino, lo hace resonar de manera explícita en la figura de la madre, una profesora de griego que veinte años atrás abandonó a su familia sin explicaciones para instalarse en la isla, espejo de su sensibilidad helénica. En él se verán obligadas a reflejarse también las hijas, forzadas por las circunstancias a reencontrarse en ese espacio casi mítico para confrontarse con viejas heridas y disputas, pero también para redescubrir su amor mutuo. Podemos llamarlo catarsis.
Tres actrices de primer nivel, Cecilia Freire, Marta Nieto y Amaia Lizarralde, se entregan sin miedo a esa catarsis. Aunque a ratos se desbordan, en conjunto sostienen sus personajes sobre un delicado alambre emocional. La incorporación de las didascalias del texto en las transiciones, durante las cuales las intérpretes describen la escena o sus estados de ánimo, introduce instantes de alivio y distanciamiento que refuerzan el tono poético de la obra. También las sugerentes proyecciones, los sonidos del mar y la voz de Julieta Serrano como eco de la madre muerta.
La alternancia de diálogos y didascalias proporciona, además, cierto dinamismo a una puesta en escena demasiado estática. No ayuda la escenografía de Pablo Chaves, como siempre original (ovejas, velas de barcos y el salón de la casa de la madre) pero que no se utiliza para nada. Podría no estar y no cambiaba nada.
Tres noches en Ítaca
Texto: Alberto Conejero. Dirección: María Goiricelaya. Reparto: Cecilia Freire, Marta Nieto y Amaia Lizarralde. Nave 10 Matadero. Madrid. Hasta el 8 de marzo.
