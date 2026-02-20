México rechaza que Nancy Guthrie haya sido trasladada al país tras su desaparición en EE UU

El misterioso caso de la desaparición de Nancy Guthrie en Tucson (Arizona) ha llegado hasta la conferencia matutina del Gobierno federal. Después de que en días pasados un medio estadounidense reportara que las autoridades de ese país buscaban a la madre de la periodista de la cadena de televisión NBC Savannah Guthrie en México, Omar García Harfuch ha salido al paso para rechazar la información. “Es negativo. Se corroboró directamente con el FBI [Buró Federal de Investigaciones]. No hay ninguna línea que apunte a Sonora ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre este caso en México”, afirmó con contundencia.

El portal estadounidense TMZ aseguró este miércoles que había recibido cartas que señalaban que Nancy Guthrie, una mujer de 84 años que fue privada de su libertad el 31 de enero en su casa al sur de EE UU, se encontraba en el Estado de Sonora (al norte de México). Aunque no había habido ninguna confirmación oficial de las autoridades, la noticia estalló en el país y llevó al grupo de Madres Buscadoras de Sonora a publicar en sus redes una ficha de búsqueda con la imagen de Guthrie en la que pedía apoyo para su localización.

Ficha de búsqueda de Nancy Guthrie. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)

Las palabras del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana llegan un día después de un comunicado de la Fiscalía de Sonora que también desmentía la información que indicaba que Nancy Guthrie había sido trasladada a México. “No tenemos ningún dato que nos haga presumir que esa persona se encuentre en territorio mexicano, concretamente en Sonora”, sostuvo Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal del Estado. “En cuanto hubiera alguna solicitud por parte de las autoridades norteamericanas, o de las autoridades federales, de inmediato nosotros intervendríamos en auxilio para tratar de ayudar en la investigación que se esté llevando a cabo o para el intercambio de información que fuera necesario”, agregó.

El secuestro de Guthrie ha conmocionado a la opinión pública en Estados Unidos, donde los medios han hecho una cobertura muy grande de un crimen que mantiene en vilo a todo el país. Las imágenes de la familia de Guthrie, devastada por la desaparición y en la suplican a los secuestradores clemencia, han llenado los noticieros por semanas. El mediático caso ha llevado a podcasters e influencers a merodear por la casa de Guthrie, donde se encontraba al momento de su desaparición, convirtiendo esta tragedia en un espectáculo que les puede redituar en sus plataformas con sus seguidores. Las autoridades locales, incluso, tuvieron que hacer una extraña solicitud que estaba generando problemas con la investigación: “No podemos creer que tenemos que decir esto, pero a los medios en la escena: por favor, no ordenen comida a domicilio a la dirección de un crimen”.