‘Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán’: un viaje superficial

La muerte es el tema central de Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán, escrita y dirigida por María Goiricelaya, que ha llegado a Madrid tras un año de gira por España. Coincide casualmente en cartelera con otro montaje firmado por Goiricelaya y que también está vertebrado por la muerte, Tres noches en Ítaca, aunque en este caso el texto es de Alberto Conejero y el planteamiento es muy diferente. Mientras que Conejero se zambulle intensamente en las emociones que desata la pérdida de un ser querido, Goiricelaya picotea en lo que ocurre justo antes: la enfermedad, el miedo, el tránsito.

Decimos “picoteo” porque de todo eso se habla en la obra, pero de manera superficial. El montaje es una sucesión de diálogos breves que no permiten profundizar en ninguno de los temas, ni mucho menos desarrollar emociones o personajes complejos. El programa de mano subraya la problemática de los cuidados paliativos, pero sobre las tablas no se plantea un verdadero conflicto teatral en torno a ello. A algunos espectadores pueden resultarles también chocantes (o frívolos) los gags humorístico-surrealistas (se aparecen Jorge Bucay y Jesucristo transfigurado en el cantante Fito Cabrales). Se entiende el propósito de mostrar “la muerte como parte de la vida”, pero eso no hace que duela menos.

El montaje atrapa más por su estructura y factura visual. El viaje hacia la muerte que se inicia con un diagnóstico de cáncer se intercala con el que emprenden los protagonistas por el Camino de Santiago. La metáfora es obvia, pero el espectáculo mantiene el interés por cómo se entrevera la acción en escena con vídeos de los personajes caminando por parajes reales de la histórica vía. Al principio resulta confuso, pero a medida que avanza se va aclarando y el inesperado giro final da sentido a todo y hace que la función termine en alto. Aunque tal vez la autora no debería haberlo fiado todo a ese golpe de efecto: muchos pueden perderse por el camino.

Patxo Telleria y Ane Pikaza encarnan a los dos protagonistas, padre e hija transitando hacia la muerte y atravesando en paralelo etapas del Camino de Santiago que se corresponden con momentos de rechazo, rabia, dolor, negación o aceptación. En el trayecto se cruzan con otros personajes trazados con pinceladas por el resto del elenco. Solo Pikaza, actriz siempre creíble, tiene cierto margen para ahondar en el suyo.