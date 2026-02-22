Los bloqueos y operativos en Jalisco tras la caída del Mencho, en imágenes

13 fotosEl MenchoLos bloqueos y operativos en Jalisco tras la caída del Mencho, en imágenesLas acciones para abatir al narcotraficante iniciaron en el Estado, derivando enfrentamientos con quema de vehículos y bloqueos de carreteras en otros estadosEl PaísMéxico - 22 feb 2026 - 20:31CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLos primeros reportes de bloqueos iniciaron en Tepetlapa, Jalisco, donde ocurrió la operación del Ejército mexicano en contra de Nemesio Oseguera. En la imagen: un vehículo calcinado en Guadalajara.Michelle Freyria (REUTERS)La violencia se ha expandido a diferentes Estados de México como Michoacán o Colima.Michelle Freyria (REUTERS)Quema de vehículos y camiones del transporte público en Guadalajara.Fotógrafo Especial/CUARTOSCUROCiudadanos registran las barricadas en las calles de Guadalajara.Michelle Freyria (REUTERS)Retén del ejército en una carretera de Zapopan.Gabriel Trujillo (REUTERS)Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara acudieron a la emergencia.Francisco Guasco (EFE)Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante el operativo.Fotógrafo Especial/CUARTOSCUROEl Gobierno del Estado de Jalisco activó el código rojo en la entidad para pedir a los ciudadanos evitar salir a las calles y la cancelación de todo tipo de acto público.Alejandra Leyva (AP)Automóviles incendiados en la avenida Juárez, en el centro de la ciudad de Guadalajara, este domingo.Un cartel de una persona desaparecida y un vehículo incendiado este domingo, en una vía de Guadalajara.Francisco Guasco (EFE)Objetos metálicos bloqueando el tránsito de vehículos en Guadalajara.Francisco Guasco (EFE)El Gobierno estatal ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas y se ha suspendido el transporte.CEDIDALa Secretaría de Defensa ha confirmado este domingo que colaboró con Estados Unidos en el operativo contra El Mencho.Francisco Guasco (EFE)