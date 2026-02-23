Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente: “El Pacto Verde sigue vivo”

La política sueca aboga por simplificar algunas normas, pero sin dar marcha atrás en la transición ecológica: “Es una ventaja competitiva para Europa y para nuestras industrias”

El Pacto Verde europeo, la ruta para dejar los combustibles fósiles y las emisiones de efecto invernadero, está en el punto de mira de la extrema derecha. Donald Trump lo llamó “nueva estafa verde” hace un mes en el Foro de Davos. Y la semana pasada Vox volvió a la carga con una proposición en el Congreso para su derogación. Aunque el partido se quedó solo en esa votación, en algunas comunidades la extrema derecha ha logrado el apoyo del PP para declaraciones similares. La comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall (Vilhelmsson, Suecia, 53 años), sin embargo, cree que el Pacto Verde sigue vivo y es el camino. En su visita de la semana pasada a España, esta política del Partido Conservador sueco, de centroderecha, hizo un alto para esta entrevista en la que aboga por una simplificación de la aplicación de algunas normas medioambientales. Pero no por dar marcha atrás.

Pregunta. España y Portugal sufrieron cientos de grandes incendios forestales este verano. ¿Cómo puede ayudar la Comisión Europea en la lucha contra los incendios?

Respuesta. Los incendios forestales ocurren cada vez más a principios de la temporada, incluso antes de que llegue el verano. La temporada se está alargando y se están volviendo más severos. Sabemos lo mucho que sufrieron España y Portugal el año pasado, pero está ocurriendo en todas las demás partes de Europa, y del mundo. Ahora mismo también lo estamos viendo en Sudamérica. En unas dos semanas, junto con la comisaria Hadja Lahbib [encargada del área de Gestión de Crisis], haremos una comunicación para situar en la agenda la prevención de incendios e intentar estar más coordinados cuando ocurran, con sistemas de alerta temprana. Necesitamos cooperar más. Pero no solo cuando ocurren, sino también concienciar sobre cómo prevenir. Hay que abordar la gestión de la tierra, invertir en la restauración de la naturaleza, invertir en silvicultura para que también prevenga incendios forestales. Se trata de adaptación al clima.

P. Ahora Portugal y España también han sufrido lluvias récord. ¿Está el cambio climático acelerando los eventos extremos en Europa?

R. Sí, eso es lo que estamos viendo. Mi colega Christophe Hansen [comisario de Agricultura] está visitando este jueves Andalucía y el otro día estuvo en Portugal también debido a las devastadoras inundaciones. Lo estamos viendo cada vez más. Así que, por supuesto, necesitamos adaptarnos más. Necesitamos invertir en prevención porque sabemos que estos eventos ocurrirán cada vez con más frecuencia. Pero también necesitamos continuar con nuestros objetivos climáticos y nuestro camino hacia la descarbonización, no solo en Europa sino también en todo el mundo.

P. ¿Y por qué cree que los partidos de extrema derecha, que niegan el calentamiento global, están creciendo en Europa?

R. Necesitamos abordar el cambio climático, y es algo que todas las personas que conozco comparten. Pero hay que hacer que la gente se sume y comprenda por qué hacemos esto y que es algo que, por ejemplo, crea nuevos empleos. Mi trabajo es conseguir que la gente se sume a este camino, que también supone una ventaja para nuestra industria en el mundo, porque nos hace más competitivos además de ecológicos. Conozco muchas industrias que me dicen que, por supuesto, están haciendo la descarbonización porque necesitamos hacerla, pero porque supone una oportunidad de negocio también.

P. ¿El Pacto Verde europeo sigue vivo?

R. Completamente, sigue vivo el Pacto Verde y el Pacto Industrial Limpio. Yo ahora estoy implementando mucha regulación y como el resto de la Comisión estamos muy comprometidos en hacer la implementación de una manera más sencilla, más eficiente. Pero el camino a seguir es el Pacto Verde y el Pacto Limpio, porque además son una ventaja competitiva para Europa y para nuestras industrias.

P. Pero Trump y algunos partidos de extrema derecha en Europa, como Vox en España, quieren acabar con el Pacto Verde. ¿Le preocupa?

R. Me preocupa que tengamos precios energéticos altos y eso lleva a que necesitamos avanzar hacia las energías renovables, que también nos están ayudando a descarbonizarnos. Pero a veces la discusión es complicada y se polariza tanto. Eso es lo que me preocupa, que no podemos tener una discusión honesta sobre cuál es el desafío y cómo podemos resolverlo. Me reúno con agricultores, con industrias pequeñas y grandes y les digo: vale, tienes un desafío, por ejemplo, tienes que reportar mucho, la carga burocrática es demasiado pesada para ti. Eso podemos abordarlo, pero no me preocupa el fondo porque sabemos que el camino correcto es la transición verde. Porque es necesario para el futuro de nuestros hijos y nietos, y también se trata de seguridad y resiliencia.

P. Habla del alto precio de la energía. ¿Por qué el precio de la energía en Europa es alto?

R. Bueno, tuvimos un despertar brutal cuando la invasión rusa de Ucrania de la que se cumplen cuatro años. Y comprendimos nuestra dependencia del petróleo y gas rusos. Pero nos hemos alejado bastante rápido, aunque todavía quedan algunos desafíos. Pero esa era una razón. Ser dependientes, ya sea de la energía o de las materias primas críticas es algo malo. Necesitamos salir de la dependencia. Por supuesto, todos necesitamos más energía para la digitalización, la transición verde, la industria de defensa... Y necesitamos bajar los precios.

P. ¿La solución son las energías renovables? Trump ha instado a Europa a abandonarlas también.

R. Completamente, necesitamos energía libre de combustibles fósiles y necesitamos energía estable. Aunque depende de cada estado miembro definir cuál es el su mejor mix energético, necesitamos energía renovable y libre de combustibles fósiles. Y ese es el foco principal de esta Comisión.

Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente. Santi Burgos

P. ¿Se están reduciendo las políticas medioambientales en Europa con los diez paquetes ómnibus que está impulsando la Comisión?

R. Sabemos por informes como el Draghi que debemos centrarnos en la simplificación. Debemos admitir que algunas de nuestras normas han sido demasiado complejas, por eso hemos hecho esos diez paquetes ómnibus. Yo me he centrado en el omnibus ambiental para abordar la carga administrativa que realmente no aporta beneficios. Eso es lo que intentamos hacer. Creo no estamos bajando la ambición, pero necesitamos reducir la carga de la burocracia. Tenemos algunos ejemplos donde la regulación es contradictoria. Yo me encuentro con agricultores que hacen reportes, los mismos informes, pero a diferentes autoridades o en distintos momentos.

P. La coalición de ONG Hands Off Nature ha recogido ya más de 250.000 firmas contra esta simplificación por afecta a normas ambientales. ¿Le preocupa esta campaña?

R. No, creo que toda la participación de los ciudadanos es algo bueno. Realmente aprecio tener un buen diálogo con las ONG. Lo hago dondequiera que voy. En esta visita a España lo voy a hacer también con las ONG medioambientales. Esas más de 200.000 firmas son una prueba de que a la gente le importa la naturaleza y el medio ambiente, algo que es positivo.

P. ¿Es posible que el reglamento contra la deforestación se retrase otra vez?

R. Una de las primeras cosas que hice cuando llegue al cargo hace un año y dos meses fue un trílogo [reunión de el Parlamento, la Comisión y los Gobiernos de los 27] sobre la deforestación en la que nos dimos un año extra para implementar este reglamento. Luego tuvimos otro en diciembre y nos dimos otro año más para que entrara en vigor. Ahora mi enfoque está totalmente en implementar la normativa. Y, por supuesto, intentando hacerlo de la forma más eficiente y sencilla posible. Pero la legislación, debemos recordar, es importante para abordar la deforestación, que es un gran problema para el clima. Europa tiene una responsabilidad de abordar eso, porque también somos un gran consumidor. Lo que acordamos en trílogo en diciembre fue hacer una revisión en abril, y es lo que estamos haciendo ahora, pero sin abrir la regulación de nuevo.

P. ¿Pero es posible que haya un nuevo retraso?

R. No lo creo. El objetivo ahora es hacer la implementación, y no veo razón para abrir de nuevo la negociación del reglamento.