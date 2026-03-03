Real Sociedad - Athletic: horario y dónde ver la semifinal de Copa del Rey
Los leones tendrán que remontar el 0-1 en contra que la Real logró en la ida en San Mamés
La Real Sociedad y el Athletic Club se enfrentan en Anoeta por un puesto en la final de la Copa del Rey. Los donostiarras parten con ventaja, al imponerse por 0-1 en la ida con un gol de Turrientes en San Mamés en un partido en el que los txuri urdin podrían haberse ido con dos o tres goles más de ventaja. Sería la segunda final de la Real Sociedad en este siglo, después de la de la temporada 2019-2020 (que terminó jugándose en 2021 debido al coronavirus) ante, precisamente, el Athletic, en la que los donostiarras se impusieron por 1-0 gracias a un gol de penalti de Oyarzabal. Por otro lado, esta es la quinta final de los leones en los últimos 25 años, tras la de Europa League en el año 2012 ante el Atlético y las de Copa del Rey ante Barça (en dos ocasiones) Real Sociedad y Mallorca (única vez que alzaron el título en este siglo).
Horario y dónde ver la semifinal:
El partido se podrá seguir el miércoles 4 de marzo a través de TVE y Movistar Plus a partir de las 21:00 de la noche.
