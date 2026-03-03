Claves de la ruptura de la transición entre Boric y Kast por el cable chino

En medio de la disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y China, el proyecto de un cable submarino entre un balneario chileno y Hong Kong quiebra las relaciones entre la Administración actual y la que asume el 11 de marzo

Kast desconfía

El presidente electo chileno, el ultraconservador José Antonio Kast, ha roto este martes el proceso de cambio de mando con la Administración del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026). En una rueda de prensa desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), el republicano se ha quejado de la falta de información recibida por él y su equipo no solo en lo relacionado al proyecto del cable submarino chino -que generó sanciones de Estados Unidos a tres autoridades del actual Gobierno-, sino también a la “falta de cifras claras” sobre la situación fiscal del país y los nombramientos a última hora de algunos funcionarios públicos, que denunció. “Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información; a nuestro juicio hay falta de transparencia, y esto lo hemos ido viendo en distintos ministerios, en distintas reparticiones”, acusó el republicano. “Terminamos el proceso de traspaso porque no confiamos en la información que se nos está entregando”, ha afirmado Kast, que llegará al poder el 11 de marzo.

Nueva fuerza de trabajo administrativa

Kast ha requerido una mayor auditoría e información para investigar a la Administración de izquierdas. En la rueda de prensa de esta mañana ha anunciado la creación de una fuerza de trabajo administrativa, liderada por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, para recopilar toda la información existente, no solamente en los ministerios, sino también a través del Consejo para la Transparencia y la Contraloría. Busca tener “la mayor cantidad de información y poder contrastarla con los datos” que les entreguen cuando asuman el Gobierno.

Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, este martes. Ailen Díaz (EFE)

Un hecho inédito

Nunca antes, ni siquiera en el cambio entre la dictadura de Augusto Pinochet y la democracia, entre 1989 y 1990, se había roto el proceso de transición entre un Gobierno y otro.

Un encuentro que finaliza abruptamente

La reunión en La Moneda entre el presidente Boric y su sucesor fracasó temprano este martes luego de que Kast le exigiera a Boric que se retractara por haber dicho que le había entregado información sobre el proyecto del cable submarino chino, antes de que Estados Unidos el 20 de febrero impusiera sanciones de revocación de visas contra tres funcionarios chilenos. Kast dijo en una rueda de prensa que le pidió que “aclarase” sus dichos (no usó la palabra “exigir”). El encuentro entre ambos, de unos 22 minutos, terminó abruptamente cuando el mandatario de izquierdas manifestó que no lo haría porque, según explicó Boric luego ante la prensa, es “falso” que no le comunicó a Kast lo que estaba ocurriendo.

El cable chino

El proyecto del cable submarino de fibra óptica se conoce como Chile-China Express, y es de la empresa China Mobile International (CMI). La propuesta del transmisor, que opera con el propósito de transportar datos por debajo del agua de un continente hasta otro. consiste en conectar un total de 19.873 kilómetros entre las ciudades de Concón, en la región chilena de Valparaíso, y Hong Kong. Los plazos estipulados, según Ex Ante, son que el inicio de las obras arranquen un mes después de lograr la concesión y finalicen en 18 meses, para comenzar con el servicio 20 meses después de recibir la luz verde.

La llamada del 18 de febrero

El mandatario sostuvo que el 18 de febrero llamó a Kast para señalarle que tenía que hablar varios temas con él, entre ellos el del cable chino, porque ya había advertencias de Estados Unidos. De acuerdo al mandatario, el día 20, cuando fueron conocidas las sanciones de la Administración estadounidense, intentó desde Rapa Nui “insistentemente” hablar con Kast. Pero no fue posible “no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte”. Para Boric, por lo tanto, lo sucedido este martes se trata de que “claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante” el traspaso del poder, aunque aclaró que su Gobierno “sigue plenamente disponible, por el bien de Chile, a tener todas las reuniones que sean necesarias”.

Conferencia de José Antonio Kast, esta mañana en Santiago. Ailen Díaz (EFE)

“Informar” y “enunciar”

De acuerdo al ministro Elizalde, Kast esta mañana en el Salón Amarillo de La Moneda, ante ministros actuales y futuros, reconoció la existencia de la llamada, de 16 minutos, cuando hablaron de una serie de temas, entre ellos el proyecto del cable chino, y que “había una amenaza del Gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara”.

Kast reconoció luego que efectivamente habló con el mandatario chileno por teléfono el 18 de febrero, pero hizo la diferencia entre “informar” sobre el problema con Estados Unidos por el proyecto chino y “enunciar” el asunto, como, según él, sucedió efectivamente.

La entrevista por televisión

El mandatario de izquierdas relató este lunes en una entrevista con Meganoticias que, antes de que Estados Unidos sancionara a los tres funcionarios del Ejecutivo, el pasado 20 de febrero, le había comunicado “semanas antes” a Kast su visión sobre el cable chino. Este martes, sin embargo, la información de La Moneda es que solo dos días antes de que estallara el caso, Boric habló con su sucesor sobre el proyecto y las amenazas estadounidenses. “Hemos sido absolutamente transparentes”, sostuvo Boric en la entrevista. El futuro ministro del Interior de Kast dijo que las declaraciones del presidente saliente “no se condicen con la realidad”. “Respecto al cable submarino chino, no teníamos conocimiento, no teníamos información, y no se transparentó nada de lo que estaba sucediendo respecto a esa materia”, apuntó. Sobre la entrevista, Kast ha señalado esta mañana que “claramente hay un cambio en el escenario, y una acción tiene una reacción”. “Uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice y hace, y en el momento en que las hace”, ha añadido.

Las sanciones de Trump

El 20 de febrero, Washington sancionó a tres funcionarios de la Administración de izquierdas, acusándolos de “socavar la seguridad regional” del hemisferio, por el cable submarino de Chile a China. Entre ellos, al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. La trama se produce en medio de la disputa por la hegemonía económica mundial entre ambas potencias.

Donald Trump en Washington, el 27 de febrero. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)

Las explicaciones del Gobierno de Boric

En un principio, cuando Washington sancionó a los tres funcionarios de la Administración de izquierdas por considerar que el cable chino podría “representar una amenaza a su seguridad”, el canciller Alberto Van Klaveren explicó al embajador estadounidense Brandon Judd que, en realidad, se trataba “de un proyecto que no ha sido aprobado” y que “está en evaluación”.

Al día siguiente, sin embargo, El Mercurio informó que Muñoz había aprobado el 27 de enero la concesión para que la empresa China Mobile pudiese instalar, operar y explotar el cable submarino, pero que 48 horas después de la firma el decreto fue anulado por errores técnicos o de tipeo. El Gobierno de Boric defiende que ese decreto nunca llegó a ser visado por la Contraloría —el organismo que debe chequear todos los actos administrativos del Estado—, por lo que, administrativamente, nunca se aprobó.

Acusaciones desde el equipo de Kast

El futuro ministro del Interior de Kast, en una entrevista el jueves pasado en Tele 13 Radio indicó que en la reunión bilateral, del 13 de febrero, entre el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Boric y su sucesor, Louis de Grange, “no hubo ni una sola mención” al cable submarino. El presidente electo también criticó esta mañana que no se le compartiera información. “Si existe una materia de interés estratégico, una materia geopolítica relevante que dice relación con un ministerio, lo que habría esperado es que en la información que se le entrega directamente al ministro, se le señale”, afirmó.

El traspaso de información en la Cancillería

El diario La Tercera el fin de semana informó que la actual Cancillería abordó el polémico proyecto en las reuniones bilaterales con el próximo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. De acuerdo al diario, el ministro Van Klaveren “fue claro al manifestar el resquemor del ministerio a esta nueva iniciativa por los problemas geopolíticos a los que se exponía Chile en medio de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China”. Esta información no ha sido desmentida ni precisada por la Oficina del Presidente Electo (OPE).