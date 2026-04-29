La tensa negociación entre Mónica García y Emilio Delgado que saltó por los aires en una verbena

(Foto de ARCHIVO) La ministra de Sanidad, Mónica García y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025, en Móstoles, Madrid (España). A. Pérez Meca / Europa Press 02 MAYO 2025;MÓSTOLES;FIESTAS;2 DE MAYO;CELEBRACIÓN;MINISTRA;MÁS MADRID; 02/5/2025

La ministra y el diputado, que aspira a liderar Más Madrid, discutieron durante semanas un reparto de poder equitativo, pero no llegaron a un acuerdo y han acabado enfrentándose públicamente

La disputa por el poder en Más Madrid empezó a mediados de marzo con un proceso de negociación que debía ser un periodo pacífico en el que las partes llegasen a un pacto sin poner en peligro al partido. Lo acordado sobre la marcha debía quedar por escrito. La desconfianza mutua, sin embargo, envenenó las conversaciones e hizo que todo saltara por los aires.

La fractura total llegó el sábado pasado en lo alto de un escenario, durante la tercera verbena de la formación, después de que Mónica García anunciase que se va a presentar a las primarias por Madrid. El que quiere ocupar su lugar, Emilio Delgado, la abrazó y le dijo al oído: “Allí nos vamos a ver”, en referencia a que él también se va a lanzar a las primarias. El entorno de Mónica García sostiene que la frase de Delgado tuvo un tono más amenazante: “Ahora me vas a ver”.

Sea una versión u otra la verdadera, el caso es que esas palabras retratan que no hubo manera de que las partes se entendiesen y rellenaran los huecos de poder sin llegar a un enfrentamiento directo. De un lado y otro aseguran que lo intentaron y se acusan mutuamente de deslealtad.

El equipo de la todavía ministra de Sanidad asegura que desde marzo intentaron colmar las ambiciones de Delgado de tener un papel más prominente en el partido con el ofrecimiento de una serie de cargos para él y los suyos que evitasen el choque.

Lo hicieron al comprobar que la figura de Delgado iba en ascenso y había deslizado en una entrevista con EL PAÍS que tenía intención de concurrir a las primarias, es decir, interponerse en el camino de García.

Los emilistas defienden que fueron ellos los que se acercaron a la ministra para negociar y evitar el caos que desataría una disputa entre ambos. La realidad, sin embargo, y según las conversación vistas por este periódico, es distinta. Fue la dirección del partido quien se puso en contacto con el entorno más cercano a Delgado para tratar de llegar a un acuerdo.

Semanas después, el 22 de abril, una de las personas más cercanas a Delgado escribió de nuevo al entorno de García para reanudar este proceso de negociación.

Como temían que la ministra se adelantase y anunciase su candidatura, propusieron que ninguno de los dos tomase ninguna decisión durante las conversaciones, al menos sin que uno avisase al otro. La oferta de los emilistas consistía en contar con siete de ellos entre los primeros 20 puestos de las listas a la Asamblea de Madrid. En ese escenario, Delgado se iría al Congreso de los Diputados y no sería un obstáculo para García.

Esa aritmética supondría reconocer que el diputado tiene tanta importancia dentro de Más Madrid como García. El entorno de la ministra rechazó el ofrecimiento y lanzó una contraoferta: cinco emilistas de 25 en las listas de Madrid, incluido el propio Delgado como número dos del partido.

Esta última propuesta no convenció a los emilistas, que volvieron a envidar: 6 de 20 de los suyos y Delgado en el Congreso, pese a que negaron después a los medios que Delgado quisiera irse al Congreso.

Este último mensaje no recibió respuesta. La gente de García se agarra a él para tratar de demostrar que Delgado quería lanzarse a la política nacional y no tenía intención de presentarse a Madrid y disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso.

Los emilistas defienden que esto era una negociación en la que nada quedaba decidido hasta que quedara plasmado en papel, escrito en piedra. Delgado cree, y como él muchos dentro del partido, que quien maneja Madrid tiene el control del aparato. Irse al Congreso de los Diputados le apetecía, sería una manera de jugar en las grandes ligas, tratar de evitar un Gobierno del PP y Vox, pero correría el peligro de que lo fuesen arrinconando, sabedor de que no lo quieren sus compañeras, y acabase saliendo por la puerta. Íñigo Errejón ya perdió el control del partido en su día, se fue al Congreso y allí se fue apagando, hasta que su muerte política se certificó con una denuncia de acoso sexual.

Las negociaciones se rompieron con la llamada telefónica del viernes 24 por la noche, cuyo contenido ha revelado EL PAÍS. García llamó a Delgado para contarle que al día siguiente anunciaría que se presentaría a las primarias. Lo haría durante un acto organizado en una verbena al que había invitado a Delgado, la primera invitación que le extendían para un evento del partido en más de dos años.

Él se lo tomó como una traición, como una forma de romper las conversaciones que estaban manteniendo. Ese telefonazo acabó con cualquier forma de entendimiento. “Emilio ya no puede echarse atrás. No le queda otra que presentarse a las primarias”, aseguran desde su entorno.

“Emilio también fue al acto de [Gabriel] Rufián [el 18 de febrero] sin avisar”, cuenta ahora otro alto cargo de la dirección de Más Madrid. “De hecho”, continúa, “Emilio tenía información sobre otro [el acto del 21 de febrero junto a otras formaciones de izquierdas] y él contraprograma con Rufián sin avisar a un solo miembro de la dirección. Y eso nos metió en todo el debate de la hoja de ruta de Rufián que ha acabado mezclándonos hasta con Irene Montero. Por eso, Mónica no le avisa de esto hasta el último momento [en referencia a la llamada del pasado viernes entre ambos]. Porque la última vez que le avisamos de algo importante... pasó lo que pasó”.

La dirección del partido también critica que Delgado filtrara a la prensa la conversación de teléfono entre los dos del pasado viernes, a pocas horas de García anunciara que se presenta a las primarias, pese a que ese conversación ya era una comidilla interna entre asesores de ambos lados. También que no termine de presentarse del todo, que de alguna manera juegue con asuntos internos durante todo este tiempo.

Ahora, uno y otro se van a tener que ver las caras en las primarias. García quiere que los que voten en ellas sean solo los militantes, como se aprobó en los estatutos del pasado año, y aprobó la militancia y que provocó que varios miembros del comité de garantías presentasen su dimisión.

Delgado, de hecho, votó a favor de estas medidas. Los emilistas se ven fuertes y desean ahora, a toda costa, que además de los militantes lo hagan también los simpatizantes.

Su teoría es que los militantes, los que acuden a los actos de García y su entorno, evidentemente forman parte de su núcleo y la van a votar a ella. La discusión de las próximas semanas en Más Madrid girará en torno a este asunto. Sin acuerdo posible, queda el enfrentamiento directo en primarias.