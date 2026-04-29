Putin no sacará tanques ni misiles en el Día de la Victoria ante el temor de un ataque de Ucrania

Cadetes de la Armada rusa marchan el pasado 23 de abril, en la plaza Dvortsovaya de San Petersburgo, durante un ensayo para el desfile militar del Día de la Victoria.

Moscú solo desplegará tropas en el desfile del 9 de mayo, y su propaganda tratará de equiparar la invasión del país vecino con la lucha que derrotó a la Alemania nazi

El 9 de mayo, el Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, es para el Kremlin la fecha más sagrada de su calendario y el día en el que solía hacer una exhibición de fuerza ante el resto del mundo. Sin embargo, la marcha del próximo aniversario, el quinto desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania, no contará con carros de combate, transportes blindados ni misiles nucleares. Será la primera vez que eso ocurra en casi dos décadas.

Moscú no explica esta decisión inédita. Expertos y blogueros proguerra rusos interpretan que la amenaza de las nuevas armas ucranias es demasiado alta para que Vladímir Putin asuma el riesgo de un ataque en su propia capital en una fecha tan señalada.

“Los cuerpos de cadetes y la columna de vehículos militares no participarán en el desfile militar este año debido a la situación operativa actual”, ha reconocido lacónicamente el Ministerio de Defensa en un comunicado. Solo marcharán tropas a pie “de todas las ramas de las fuerzas armadas” y habrá vídeos que mostrarán a los militares “llevando a cabo tareas en la zona de la operación militar especial”.

Traducido: el Kremlin mostrará lo más favorablemente posible a sus tropas en su invasión de Ucrania durante un acto en el que equiparará la defensa de toda la Unión Soviética —incluida Ucrania— contra la Alemania nazi con su ofensiva para someter a Kiev 81 años después.

Al desfile a pie se unirá una modesta exhibición aérea, según la descripción del evento. “Aviones de equipos acrobáticos rusos sobrevolarán la Plaza Roja y al final del desfile los aviones de ataque Su-25 pintarán el cielo de Moscú con los colores de la bandera rusa”, añade el organismo dirigido por el ministro Andréi Beloúsov.

Militares rusos capturados por el ejército ucranio el 17 de agosto de 2025 en la región de Donetsk (Ucrania). Libkos (Getty Images)

El 9 de mayo es festivo en Rusia desde 1965, pero durante los años de la Unión Soviética solo se celebraron desfiles conmemorativos en 1965, 1985 y 1990. A partir de 1995, bajo el mandato de Borís Yeltsin, los desfiles fueron anuales, convirtiéndose en una demostración del poderío militar ruso. Y esa estrategia de militarización de la sociedad se agudizó tras la llegada de Putin al poder, en la nochevieja de 1999, aunque al principio del putinismo solo marchaban tropas por la Plaza Roja. En 2008 se introdujeron los vehículos militares, que son los que en esta edición, por primera vez en casi dos décadas, van a desaparecer del desfile.

La tradición de todos los 9 de mayo era reunirse en familia a verlo, y los abuelos repetían un lema —“que no se repita”— que bajo el putinismo ha mutado entre algunos sectores minoritarios ultranacionalistas en “podemos repetir”.

Expertos y medios bélicos rusos han insinuado que la decisión del Kremlin se debe al creciente potencial militar ucranio. Un canal de Telegram próximo a las fuerzas aéreas rusas, Fighterbomber, publicó a principios de abril que el desfile “podría ser modificado” debido a “la amenaza de nuevos misiles que el enemigo podría tener en cierta cantidad y podría usar para atacar a los participantes en la marcha”. “Es decir, por motivos de seguridad”, agregó el canal tras adelantar, punto por punto, la composición del desfile aéreo.

Ucrania cuenta desde el año pasado con un nuevo misil de producción nacional, el Flamingo , capaz de transportar una carga explosiva de 1,1 toneladas a 3.000 kilómetros de distancia. Asimismo, sus servicios de inteligencia han demostrado ser capaces de llevar a cabo audaces operaciones de sabotaje dentro de territorio ruso. Por ejemplo, la operación Telaraña del 1 de junio de 2025, en la que sus drones escondidos en camiones destruyeron varios aviones desplegados en bases aéreas situadas a lo largo y ancho de todo el país.

Ante esta amenaza, el Kremlin también ha suspendido otro simbólico acto este aniversario, el desfile ciudadano del llamado Regimiento Inmortal, donde cientos de miles de rusos marchaban por todo el país con los retratos de los familiares que sufrieron la Gran Guerra, el frente soviético de la II Guerra Mundial.

Tropas y vehículos militares en la Plaza Roja de Moscú el 9 de mayo de 2025, durante el desfile del Día de la Victoria. Ivan Sekretaryov/Mikhail Korytov (via REUTERS)

Moscú no ha facilitado hasta ahora la lista de invitados al acto. El último Día de la Victoria, en 2025 —cuando se conmemoraban los 80 años del triunfo frente al nazismo—, contó con una nutrida representación internacional que incluyó al líder chino, Xi Jinping, y al entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro, secuestrado el pasado enero por el Gobierno de Donald Trump en otra operación militar especial.

“Rusia está buscando la paz”, afirmó entonces el político bolivariano sobre el acercamiento de Putin a Trump en sus negociaciones sobre el futuro de Kiev. “¿Qué hace Ucrania? Terrorismo. Son nazis. Vuelan puentes, ferrocarriles, atacan a la población civil”, agregó Maduro, hoy sustituido por la administración estadounidense por su antaño mano derecha, Delcy Rodríguez, ante el silencio del Kremlin.