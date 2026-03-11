El Gobierno de Moreno se desmarca de su ex alto cargo imputado por el ‘caso Supercopa’

La consejera andaluza de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Antonio Curtido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y el exjugador internacional Carlos Marchena, en el Estadio de la Cartuja en abril de 2025.

El Gobierno de la Junta de Andalucía que preside el popular Juan Manuel Moreno, se ha desmarcado este miércoles de la imputación de un ex alto cargo, José María Arrabal, que fue secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, y del actual gerente del ente público Estadio Cartuja de Sevilla SA (ECSSA), Daniel Oviedo, por la presunta adjudicación irregular de las obras de reforma de esa instalación deportiva en 2021, dentro del marco de la investigación del caso Supercopa. La portavoz del Ejecutivo autónomo, Carolina España, ha recalcado que Arrabal abandonó su puesto en diciembre de 2024 y que el nombramiento de Oviedo depende del Conejo de Administración del ECSSA —en la que además de la administración regional, interviene el Estado, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla, principalmente—, “que es quien tendría que cesarlo”.

“El ex secretario general de deportes, no forma parte ya de esta estructura de la Junta de Andalucía, porque en diciembre del año 2024 voluntariamente dejó su puesto de trabajo”, ha dicho España que ha ofrecido “la máxima colaboración” del Gobierno autónomo a la investigación. Sobre la continuidad en el cargo de Oviedo, a quien, como a Arrabal, la UCO señala como posible receptor de comisiones irregulares por la adjudicación de las obras de rehabilitación del Estadio de la Cartuja, la portavoz ha señalado que el Gobierno, principal miembro mayoritario en el ECSSA, está sopesando todavía si convocar una reunión del Consejo de Administración para abordar su cese. “Se irán dando los pasos que se consideren necesarios”, ha dicho. Fuentes del Gobierno central han afirmado que pedirá la destitución de Oviedo cuando se celebre la reunión del órgano de dirección, al haber sido imputado. La Junta participa en el ECSSA con un 40%, de representación; ente público es Patrimonio del Estado tiene un 25%; el Ayuntamiento de Sevilla, un 19%; la Diputación provincial un 13% y un 3% está repartido entre el Sevilla FC y el Real Betis.

España ha indicado que la Junta también está valorando personarse en la causa, algo que ya dijo el propio Moreno en abril de 2024, cuando estalló el caso que ya apuntaba a las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en La Cartuja. “En la RFEF hay muchos líos”, dijo entonces, en un encuentro informativo organizado por la SER y EL PAÍS, donde mostró su “máxima tranquilidad” sobre la supuesta implicación de su Gobierno en la trama.

PP y PSOE han coincidido este miércoles en el Parlamento andaluz en que debería ser el Consejo de Administración del ECSS el que mueva ficha primero y proponga el cese o no de su actual gerente. Los grupos de la oposición han anunciado la presentación de una batería de iniciativas para que el Gobierno andaluz comparezca en el Parlamento y dé explicaciones del presunto caso de corrupción por la adjudicación de las obras de reforma del estadio de La Cartuja de Sevilla. “La consejera de Deportes debe dar explicaciones de por qué cinco millones de euros que iban destinados a escuelas infantiles han acabado en una trama corrupta”, ha afirmado el portavoz socialista, Rafael Recio.

Este lunes se conocía que la jueza que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la etapa de Luis Rubiales como presidente para llevar a Arabia Saudí la Supercopa de fútbol masculina, sumaba a la causa como imputados a Arrabal —nombrado por Ciudadanos cuando gobernaba en coalición la Junta y mantenido después con el PP, tras obtener la mayoría absoluta— y a Oviedo. La instructora considera que ambos habrían participado en 2021 en adjudicación supuestamente ilícita a la constructora Gruconsa —en el epicentro de los contratos que se investigan— para realizar obras de reforma por más de tres millones de euros ese espacio deportivo y de, presuntamente, cobrar comisiones ilegales por estos trabajos.

La Cartuja era un estadio prácticamente en desuso y su reforma, un empeño personal del entonces consejero de Educación y Deportes, el fallecido Javier Imbroda, ha sido enarbolada por el presidente de la Junta como un ejemplo —junto al antiguo Hospital Militar de Sevilla— de la reactivación de instalaciones por parte de su Gobierno, frente a años de abandono en la etapa socialista. En su rehabilitación, en tiempo récord, se invirtieron 15 millones de euros de los que la Junta, cuya participación en la sociedad que gestiona el estadio es del 40%, puso 10. El complejo, que en este tiempo ha albergado partidos de la Eurocopa y de la selección masculina y femenina de fútbol, además de siete finales de la Copa del Rey —a la que se sumará la que se disputará el próximo 18 de abril—, ha sido elegido sede del Mundial 2030.