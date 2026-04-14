Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP, en directo

El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó declara este martes como testigo en el juicio del caso Kitchen que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior en el gobierno del PP de Mariano Rajoy, con el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez como principales acusados. Tras arrancar este lunes la segunda semana de juicio con la fase testifical, también está previsto que declaren este martes el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, El Gordo, quien ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud.

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