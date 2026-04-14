Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP, en directo
Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía, declara como testigo
El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó declara este martes como testigo en el juicio del caso Kitchen que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior en el gobierno del PP de Mariano Rajoy, con el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez como principales acusados. Tras arrancar este lunes la segunda semana de juicio con la fase testifical, también está previsto que declaren este martes el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, El Gordo, quien ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud.
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El caso Kitchen es como una auténtica matrioshka rusa. Cada capa esconde otra. Un complejo juego de niveles al que se tendrán que enfrentar desde esta semana, una vez dejada atrás la fase de cuestiones previas, los magistrados de la Audiencia Nacional que lo enjuician. El tribunal prevé escuchar este lunes el testimonio del inspector jefe de la Policía Nacional identificado con el número 111.470, que encabezó la investigación sobre la operación de espionaje urdida en 2013 en el seno del propio cuerpo policial para lograr, según el sumario, arrebatar al extesorero popular Luis Bárcenas el material comprometedor que aún pudiera guardar sobre altos cargos del PP, y, de esta forma, boicotear las pesquisas que otro agente lideraba contra el partido (el llamado caso Gürtel). Toda una paradoja: es la Policía investigando a la Policía por haber saboteado a la propia Policía.
Las agendas del oscuro comisario José Manuel Villarejo arrojan bastante luz sobre las maniobras que, paradójicamente, él acostumbraba a ejecutar en las sombras. Al menos, así lo considera el inspector jefe Gonzalo Fraga, el funcionario de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que ha liderado la investigación sobre el caso Kitchen, la operación de espionaje urdida en 2013 contra Luis Bárcenas y que se enjuicia desde la pasada semana en la Audiencia Nacional. Esos “diarios” de Villarejo (donde anotaba sus contactos, averiguaciones e impresiones) constituyen una de las principales pruebas presentadas contra la antigua cúpula del Ministerio del Interior de la era de Mariano Rajoy, que se sienta en el banquillo de los acusados. Fraga otorga a esos cuadernos una enorme veracidad: “Villarejo no se engaña a sí mismo”, ha resumido ante el tribunal este lunes, antes de explicar que esos miles de apuntes recogen de manera detallada numerosos hitos de la trama desplegada contra el extesorero del PP.
Buenos días. Continúa en la Audiencia Nacional el juicio sobre la presunta operación de espionaje conocida como caso Kitchen que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible que tuviera sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del caso Gürtel.
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