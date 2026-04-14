Alcaraz - Virtanen en directo, el partido del Conde de Godó, en vivo

El tenista murciano busca rehacerse de su derrota en la final de Montecarlo en el ATP 500 de Barcelona

Carlos Alcaraz inicia hoy su andadura en el Trofeo Conde de Godó con la mirada puesta en reconquistar el título y, de paso, recuperar el número uno del ranking mundial. Tras la exigente final disputada en Montecarlo frente a Jannik Sinner, el español aterriza en Barcelona con sensaciones encontradas pero con la ambición intacta en una de sus citas predilectas sobre tierra batida. Su debut, programado para esta tarde ante el finlandés Otto Virtanen, marca el inicio de un nuevo desafío en una semana clave dentro de la gira europea, donde cada partido puede resultar decisivo en la lucha por el puesto número uno en el ranking ATP.