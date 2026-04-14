Alcaraz - Virtanen en directo, el partido del Conde de Godó, en vivo
El tenista murciano busca rehacerse de su derrota en la final de Montecarlo en el ATP 500 de Barcelona
Carlos Alcaraz inicia hoy su andadura en el Trofeo Conde de Godó con la mirada puesta en reconquistar el título y, de paso, recuperar el número uno del ranking mundial. Tras la exigente final disputada en Montecarlo frente a Jannik Sinner, el español aterriza en Barcelona con sensaciones encontradas pero con la ambición intacta en una de sus citas predilectas sobre tierra batida. Su debut, programado para esta tarde ante el finlandés Otto Virtanen, marca el inicio de un nuevo desafío en una semana clave dentro de la gira europea, donde cada partido puede resultar decisivo en la lucha por el puesto número uno en el ranking ATP.
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Alcaraz amarra el primer turno de saque. Se tiene que adaptar a las condiciones de la pista después de haber llegado directamente desde Montecarlo sin casi tiempo de aclimatación.
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Otto Virtanen no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El golpe de derecha de Otto Virtanen se va fuera
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Otto Virtanen estrella su golpe de derecha en la red
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Otto Virtanen que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
El revés de Otto Virtanen se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Otto Virtanen y consigue el punto
Los dos jugadores se encuentran ya en la pista Rafa Nadal, la central del Club de Tenis de Barcelona, ultimando los ejercicios de calentamiento. Esto comienza en breves instantes !!!
Esta será la primera vez en la que se vean las caras en partido oficial Carlos Alcaraz y Otto Virtanen, por lo que el jugador español no tendrá excesivas referencias antes del inicio de este partido.
Otto Virtanen ocupa actualmente el 130º puesto del ranking ATP y esta temporada ha combinado torneos ATP y Challenger. El finlandés, en principio, no debería plantear excesivas dificultades a Carlos Alcaraz.
Carlitos Alcaraz comenzó como un auténtico misil la temporada, protagonizando su mejor arranque hisórico de año desde que es profesional con 16 victorias consecutivas y los títulos en el Open de Australia y el ATP 500 de Doha. Aunque no ha podido imponerse en sus tres últimos torneos, cayendo en las semifinales de Indian Wells, en los octavos en Miami y perdiendo el pasado domingo en la citada final de Montecarlo contra Sinner.
Esta es la 5ª participación de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó y en las tres últimas ocasiones ha conseguido llegar a la final, levantando el trofeo en 2022 y 2023 y quedándose a las puertas el año pasado tras caer en la última ronda contra Holger Rune.
Tras caer el pasado domingo en la final del Masters 1000 de Montecarlo contra Jannik Sinner, Alcaraz afronta esta semana el reto de tratar de conseguir su tercer título en el ATP 500 de Barcelona y, de paso, recuperar el número 1 de la ATP que perdió precisamente como consecuencia de esa derrota contra el italiano.
Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del debut de Carlos Alcaraz en la edición 2026 del torneo Conde de Godó de Barcelona contra Otto Virtanen. ¿Preparados? Comenzamos...
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