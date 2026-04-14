Alcaraz, susto y una victoria trabajada ante Virtanen para empezar

El español se sobrepone a la exigencia del finlandés en el primer set (6-4 y 6-2, tras 1h25) y a unas molestias en el antebrazo. Se enfrentará en los octavos a Machac (47º)

Carlos Alcaraz admitía estar “un poco cansado” en este inicio del Trofeo Conde de Godó. El murciano venía de caer contra Jannik Sinner (7-6(5) y 6-3) y de perder el número uno del ranking de la ATP en la final del Masters de Montecarlo del pasado domingo, y no había tenido tiempo de recuperarse antes de afrontar este nuevo torneo. Debutaba ante el finlandés Otto Virtanen (130º del mundo) y empezar con buenas sensaciones era necesario para recuperar la confianza en esta gira de tierra batida. Sin embargo no fue, ni de lejos, el estreno deseado, aunque el murciano Alcaraz no bajó los brazos y pudo acabar rematando el trabajo en un duelo en el que fue de menos a más y que se llevó en dos sets: 6-4, 6-2, tras 1h 25m.

Además de las dificultades del primer parcial, Alcaraz se llevó un susto al noveno juego, cuando unas molestias en el antebrazo derecho le obligaron a solicitar la asistencia médica. No obstante, el tenista las asoció al esfuerzo y a la adaptación, puesto que entre uno torneo y otro no ha podido ejercitarse; apenas unos pocos pelotazos en la mañana previa al partido. “Al final salen cosas en algún movimiento que no es muy habitual, así que ahora lo hablaremos con el equipo y a ver… Hemos intentado tranquilizarnos a nosotros mismos, intentar seguir y, sobre todo, ir más relajado”, transmitió; “pero bueno, yo creo que son unas molestias que he tenido previamente y que nunca han llegado a nada más, así que esperemos que esta vez sea igual”.

Esta era la primera vez que ambos tenistas y desde el principio, Virtanen jugó sin complejos ni ponerle las cosas fáciles; respondiendo cada vez que Alcaraz se adelantaba en el marcador. Cualquiera diría que esta era la cuarta vez que el finlandés se enfrentaba a un jugador que estaba por encima del ranking y que nunca había logrado ganar. Al murciano, en cambio, le costó situarse en el partido y mostró una versión con dudas y fallos poco habituales en él. “La primera toma de contacto que he tenido aquí en Barcelona ha sido esta mañana”, admitió el tenista. “Así que me ha costado un poquito, sobre todo al principio, coger el buen ritmo, la buena dinámica. Poco a poco hemos ido sintiéndonos mejor, adaptándonos cada vez más a las condiciones de Barcelona y hemos acabado jugando a un nivel bueno”, razonó.

Precisamente, sin consistencia y sin poder encontrar un juego fluido, cometió una serie de errores no forzados que lo llevaron a tener que remar en contra el juego propositivo que mostró su rival en el inicio. Sin embargo, su talento innato le sirvió para adjudicarse el primer set. A partir de ahí, la dinámica del pulso cambió. Desde ese instante se observó a un Alcaraz mucho más reconocible. El murciano (22 años) despejó las dudas y recuperó el control del golpe y del partido. Dejó de pegarle exageradamente fuerte y sin necesidad de arriesgar, pero apurando muchas bolas en las líneas.

Ante esta versión más habitual, aunque no la mejor, Virtanen tuvo poco que hacer. El tenista español encontró las soluciones que no había hallado durante el primer set: sus saques fueron mucho más letales, aprovechó los errores del finlandés y, pese a que estaba lejos de su mejor nivel, se acabó jugando el partido como él quiso hasta firmar el definitivo.

Ahora, Carlos Alcaraz dispondrá de un día para descansar y para preparar su enfrentamiento de los octavos de final contra el checo Tomas Machac, quien superó a Sebastián Báez (2-6, 6-4, 6-2). Este partido tendrá la particularidad de disputarse en la primera jornada nocturna de la historia del Godó, en la Pista Rafa Nadal, a partir de las 19:00h.