Alcaraz, al Godó pensativo y con deberes por hacer: saque, revés y el “feeling’ con la bola”

Lejos de dramatizar e intentando quitarle hierro al asunto, Carlos Alcaraz admitía tras del debut del pasado martes contra Sebastián Báez que perder el número uno era una simple cuestión de tiempo. Demasiados puntos a defender, así que, si no era en el Principado, recalcaba, sería más adelante. Tal vez Barcelona, si no Roma o Roland Garros. “Voy a hacer lo que pueda”, decía. “Pero para mí eso ahora es secundario. El objetivo es sentirme lo mejor posible”. Jannik Sinner le superó este domingo en la final (7-6(5) y 6-3, tras 2h 14m) y finalmente se consumó el cambio de orden que, no obstante, podría ser momentáneo, ya que si el español logra conquistar por tercera vez el Godó, el domingo, retomará el mando del circuito.

Siempre escuece perder la condición, pero seguramente mucho más las sensaciones que le ha dejado al murciano una semana “complicada” en la que a pesar de haber conseguido progresar hasta la última ronda, no terminó de dar con la tecla del todo. Obtuvo resultados más bien holgados ante Báez y Bublik (rosco incluido ante este), y también supo contener a Vacherot en las semifinales; sin embargo, el duelo de los octavos contra Tomás Martín Etcheverry le dejó mal poso —“es muy difícil confiar cuando no tienes feeling con la bola”, admitió en plena acción— y después de haber batido al monegasco, el sábado, se fue de inmediato a la pista de entrenamientos para intentar afinarse: “No he golpeado como quería”, explicó ante los periodistas.

Más información Así es, Sinner va con todo

En el último episodio, el revés de Sinner prevaleció claramente sobre el suyo y, aunque cobró ventaja en ambos sets, break arriba, no supo administrar la renta ni exprimir desde el resto el escaso porcentaje del italiano (38%) hasta que este se enmendó en la recta final del primer set. Se marchaba Alcaraz del Monte-Carlo Country Club insatisfecho, con deberes pendientes. “He tenido muchas oportunidades, varios 15-30 o 0-30, pero no las he podido aprovechar. Y no he jugado bien el tie-break [sellado con una doble falta, de las cinco que cometió]. Básicamente, no he jugado bien en los momentos importantes y él, en cambio, lo ha hecho increíble”, concedía el tenista en el marco de una tarde fresca y muy ventosa que condicionó el desarrollo.

“Soplaba mucho viento y la pelota botaba baja. No era fácil, eran muy distintas a las de los otros días [más temperatura y brisa]. Y los dos estábamos cansados, pero es normal. Había tensión. En general, creo que fue un buen partido”, remarcó Sinner, quien firmó un porcentaje más bajo de primeros (58%-51%), dispuso de seis opciones de rotura menos (11-5) y también una cifra más baja de tiros ganadores (20-13). Sin embargo, triunfador. Ahora no hay quien le pare. “Estoy sorprendido, pero en el buen sentido. Intenté subir el nivel e ir adaptando el estilo de un partido a otro, y lo he conseguido. Cada día me levanto intentando ser mejor jugador y las últimas semanas han sido frenéticas”, ampliaba el italiano, ganador previamente en Indian Wells y Miami, ambos en marzo. En total, 17 triunfos a lo largo de los últimos 40 días.

El mando, secundario

Sinner cree que el pulso se decidió “por detalles” y está seguro de que Alcaraz “va a mejorar”. El español cometió 45 errores no forzados —dos más que en su caída en Miami— y se inclinó en un partido dirimido fundamentalmente desde los fondos. “Era complicado entender el viento, unas veces parecía que te ayudaba y otras no. Nos ha molestado a los dos, pero él jugó mejor”, señaló, poniendo énfasis en la superioridad del adversario con el revés —“desde ese perfil, sentía que atacaba más que yo”— y el saque —“en el tie-break no ha fallado ningún primero; cuando toca, lo mete”—. Repitió que su intención es jugar todos los torneos de la gira, aunque matizó que este año “escuchará más” a su cuerpo y si debe saltarse alguno, lo hará.

Sinner, tras lograr el punto definitivo. SEBASTIEN NOGIER (EFE)

La próxima parada es Barcelona, mientras que Sinner descansará y, en principio, planea reaparecer en Madrid, a partir del día 23. No obstante, el nuevo líder aseguró que consensuará con su equipo la hoja de ruta a seguir. Hace un año tan solo precisó de un torneo preparatorio para llegar en óptimas condiciones a Roland Garros y de aquí al grande francés dispone de otro cartucho, Roma, al margen de la Caja Mágica. En 2025 no pudo competir en la capital española, por lo que un hipotético paso supondría para él una nueva oportunidad para seguir en lo más alto. A estas alturas, sin embargo, el mando parece resultar algo circunstancial para los dos, más centrados en el juego y la evolución que otra cosa. Llegar bien a París, el fin último.

Entretanto, Sinner crece y crece a partir de la introducción de nuevos matices y “la mentalidad” ganítica de siempre. Sigue consolidándose sobre tierra batida y multiplica la amenaza de cara a los dos próximos meses. “No me sorprende, en absoluto. Ya habíamos visto su nivel y año tras año va mejorándolo. Es realmente peligroso para cualquiera. Puede ganar cualquier torneo y entiende muy bien el juego”, zanjaba el de El Palmar, que este lunes aterrizará a mediodía en El Prat y a media tarde ofrecerá una rueda de prensa en las instalaciones del Reial Club de Tennis Barcelona. Debutará el martes contra el finlandés Otto Virtanen (de 24 años y 130º del mundo) y, en el caso de avanzar, dispondría de una jornada de descanso.