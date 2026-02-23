‘Adelante Andalucía llama a su puerta’. La coalición andalucista lanza su precampaña “sin engancharse en las peleítas de la izquierda”

Adelante Andalucía está volcada en las próximas elecciones andaluzas y no quiere que la expectación y el ruido que están generando la enésima llamada a la unidad de las izquierdas se cuele en una precampaña con la que la coalición andalucista, fundada por Teresa Rodríguez, quiere convertirse en una “tercera vía” entre el PP de Juan Manuel Moreno y Vox, y el Gobierno central del PSOE y Sumar. “Queremos movilizar a esa izquierda que nunca votará a la derecha, pero a la que ha defraudado el Gobierno de coalición porque no engancha con Andalucía”, ha señalado esta mañana el candidato de la formación, José Ignacio García.

Desde su refundación, en junio de 2021, después de una traumática ruptura con IU y Podemos que llevó al ala anticapitalista de Rodríguez al grupo mixto, Adelante Andalucía —precisamente las siglas con las que esas tres formaciones concurrieron a las elecciones autonómicas de 2018— ha reivindicado su soberanía y autonomía ante cualquier otra iniciativa de reunir a las izquierdas a la izquierda del PSOE. Lo hicieron en los comicios de 2022, en los que desde un primer momento rehusaron integrarse en Por Andalucía (el Sumar andaluz), y ahora tampoco se sienten interpelados por los distintos llamamientos a esa fusión. “Vamos a hablar de las cosas importantes, sanidad, educación, vivienda, pero desde una perspectiva andalucista, sin engancharnos en peleítas de izquierdas”, ha incidido García.

Para el líder andalucista, las confluencias de las izquierdas son algo que “solo interesa a los políticos y los periodistas”, pero que poco importan al ciudadano. “Si toda la izquierda está pendiente de lo que se decida en unos salones de Madrid, ¿quién le hace frente a Juanma Moreno en Andalucía?, Adelante Andalucía”, ha sostenido García, quien ha dejado claro que su adversario político es el presidente de la Junta y no las otras formaciones de izquierdas andaluzas, que, de momento, tampoco concurren unidas: por un lado, Por Andalucía, cuyo candidato, Antonio Maíllo, presentó oficialmente su candidatura a la Junta el pasado 13 de febrero, y Podemos, que aún no ha decidido cómo se presentará a las autonómicas andaluzas. “Nuestro adversario no es Maíllo, no vamos a competir electoralmente con Por Andalucía, ojalá otras izquierdas movilicen a la gente. No nos vamos a equivocar de enemigo”, ha dicho García.

El adversario para Adelante es Moreno y lo van a dejar claro desde ya. Con una campaña en la que se ve la imagen de García junto a un frame del dirigente popular en el que aparece muy enfadado, y en blanco y negro, con el lema: Adelante con José Ignacio, para echar a las derechas. Carteles que no solo se difundirán en redes sociales —donde la coalición es muy activa y está llamando la atención con mensajes directos y con mucho sentido del humor—, sino que se colocarán en rótulos de carretera, en marquesinas o se distribuirán en forma de pegatinas o chapas. Su intención es transmitir dos ideas: valentía y alegría. Para dejar constancia de que en esta legislatura han sido la formación que, recalcan, ha hecho la oposición “más dura y contundente” contra las derechas; pero también para poner el énfasis en un estilo alejado de “la izquierda gris que está siempre echando la bronca”, como ha destacado García.

En esa estrategia que llevan un año preparando también es esencial la cercanía y por eso han estado trabajando en una campaña puerta a puerta en la que sus militantes han contado con el apoyo y la experiencia de los alemanes de Die Linke, que pusieron en marcha una iniciativa similar en las últimas elecciones de su país, con la que consiguieron movilizar el voto e incrementar el número de militantes. Un dato que, sin embargo, los dirigentes de la coalición andalucista han evitado precisar, alegando que “no se iba a hacer un buen uso de los datos”.

Nada cerrado para las generales

Ese puerta a puerta que han empezado a realizar con visitas piloto en Cádiz y Sevilla, quieren extenderlo al resto de la comunidad en los próximos días y hasta que pase la Semana Santa, cuando lanzarán la segunda fase de su precampaña. Su objetivo son los barrios obreros —“no nos interesa la clase alta porque ni nos va a votar ni le preocupan las mismas cosas”, ha dicho Ana Fernández, coordinadora de esta iniciativa—. De momento, estos encuentros con andaluces les han servido para pulsar que los temas que más preocupan son la sanidad, la vivienda y el discurso del odio y el miedo al migrante. Son los asuntos que afloren en esas entrevistas los que desarrollarán en su programa y con los que regresarán cuando se convoquen las elecciones, para tratar de captar el voto.

“Queremos hablar sobre las cosas que le importan a la gente y evitar aparecer ligados a los temas de las peleítas de las izquierdas”, ha insistido García, sobre la tentación de que ese debate se mantenga abierto en la campaña, como ha ocurrido en las elecciones extremeñas y aragonesas. El candidato a la Junta de Adelante ha vuelto a insistir —no en vano es político y estaba entre periodistas— en que “nadie les va a marcar el ritmo”, en referencia a las distintas corrientes para reagrupar a las izquierdas.

García ha querido centrarse en el corto plazo, que son los comicios andaluces, pero no ha sido tan contundente con lo que pueda pasar de cara a las generales, unas elecciones a las que Adelante Andalucía se presentará, ha confirmado su dirigente. “Ya veremos cómo lo hacemos”, ha dejado caer, para indicar que, hasta el momento, ningún líder de esas formaciones se ha puesto en contacto con la coalición andalucista. La coalición, en todo caso, no va a renunciar a las premisas que siempre han sido una obsesión de Teresa Rodríguez: “Vamos a seguir siendo una fuerza soberanista andalucista, no entraremos en ningún Gobierno del PSOE y vamos a ser independientes en la izquierda”, ha recalcado García.

Una línea de acción que, en una respuesta velada a la intervención de Maíllo durante la presentación de su candidatura hace 10 días, no supone renunciar a gobernar. “Somos la única izquierda que hemos gobernado en una capital de provincia en Andalucía”, ha recordado sobre los dos mandatos de José María González, Kichi, al frente de la alcaldía de Cádiz. “Con cinco ministerios, la izquierda se tiene que refundar cada 15 días”, ha ironizado García.