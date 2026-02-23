Maíllo advierte a quien no se sume a la nueva alianza de que puede quedar “arrinconado para siempre”

La izquierda busca levantar el ánimo de cara a las próximas citas electorales y la presentación de la nueva alianza a cuatro el sábado pasado, unido al debate jaleado por Gabriel Rufián para un entendimiento con las fuerzas nacionalistas, ha servido para movilizar, al menos de momento, a los suyos. En un desayuno informativo organizado este lunes por Nueva Economía Fórum, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha advertido del peligro de quedarse atrapado en la “melancolía y la marginalidad”, una referencia a todos aquellos que, como Podemos, rechazan por ahora sumarse al proyecto. “Quizás una de las grandes lecciones que también como IU hemos aprendido, es que quien no haga una caracterización de la realidad, no la que te gusta, sino la que es, se queda fuera del carril y arrinconado, posiblemente, para siempre”.

Sin entrar en confrontación con él, el secretario de Organización del partido de Belarra, Pablo Fernández, ha respondido que se habla “demasiado del quién y poco del para qué” estos días, aunque ha celebrado que el interés suscitado por los dos actos de la semana pasada pongan de manifiesto que en España “hay ganas de izquierda”. Fuentes de los partidos de la nueva coalición que impulsan IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, han confirmado además que organizarán dos actos en Andalucía (entre marzo y abril) y en Cataluña para presentar la alianza en estos dos territorios y seguir llamando a la movilización del electorado.

El evento del sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ante unos 600 simpatizantes, desbordó las expectativas de los organizadores, alentado también por el debate abierto por Rufián y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, tan solo tres días antes.

Maíllo, candidato a la Presidencia de la Junta con la coalición de izquierdas Por Andalucía en la que no está ni Podemos ni el partido de Teresa Rodríguez, ha vuelto a abogar este lunes por dejar para más adelante la discursión sobre el liderazgo político de la nueva alianza presentada el sábado, con la gran duda de Yolanda Díaz, ausente de ese acto. El dirigente ha afirmado que la elección del cabeza de lista debe ser el “resultado posterior de la concreción del proyecto político”, dando “credibilidad” en el camino y “sin distorsiones”. “Aquí todo el mundo somos imprescindibles igual que solos somos insuficientes. Y Yolanda decidirá lo que quiera ser, que ella es un activo, desde luego, una excelente ministra de Trabajo, también. Yo soy partidario de que si hay consenso, estupendo. Si no, un modelo democrático [para la elección del candidato]”, ha defendido. Después de haber sido uno de los líderes que han pedido abiertamente una renovación de los referentes en esta nueva etapa, es decir, que la vicepresidenta no repita, Maíllo ha querido limar asperezas este lunes al reivindicar su figura como ”la mejor ministra de Trabajo de la historia".

El líder de IU también ha señalado que el espacio ha aprendido de los “errores de los últimos 10 años”, sostenidos en liderazgos muy fuertes que cuando se han venido abajo, han arrastrado al proyecto. Y ha reivindicado los techos de cristal “rotos” estos años, como la llegada al Gobierno de coalición del PCE. En este punto, ha advertido de las “tentaciones” de derrocarlo. “Hay que escuchar mucho a [José María] Aznar, que no habla por hablar”, ha añadido en referencia al expresidente del Gobierno, un referente del ala dura del PP.

Sobre la nueva coalición, el acto del sábado era, en su opinión, el “pistoletazo de salida de algo que, al empezar por los cimientos, garantiza un espacio amable, que puede hacer sentir a otro que deben sumarse que van a ser coprotagonistas”. En sus palabras, se trata de un proceso “irreversible, que da certidumbre y seguridad a millones de trabajadores; un proceso de sentido común, porque solo desde la unidad podemos ser relevantes en el país; y con la convicción de que no se enfrenta a la extrema derecha enarbolando banderas abstractas o que incurran en el miedo, sino con un proyecto que ataca la base de la desigualdad social que hacen que haya sectores que se adhieran a los reaccionarios”.

En esta línea, Maíllo ha defendido “fórmulas creativas para hacer proyectos unitarios sólidos, permanentes e irreversibles que alejen cualquier tentación fragmentaria que solo conduce a la irrelevancia”. Preguntado con cierta ironía por la metáfora que supone que el cartel con el lema “Un paso al frente” colgara torcido en el escenario el sábado, “inclinado hacia la derecha”, Maíllo ha respondido también con humor reinvindicándose: “Sostenido hacia arriba por la izquierda”.