Belarra no aclara si Podemos concurrirá en solitario a las andaluzas

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero; el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante el acto de cierre de campaña electoral de Podemos en Castilla y León, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España)

“Vamos a intentar construir la candidatura más fuerte de la izquierda”, ha dicho la secretaria general de la fromación en Sevilla sin aclarar cómo se presentarán a las elecciones

El próximo mes de abril el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, disolverá el Parlamento y convocará elecciones autonómicas. Pese a lo apretado del calendario, Podemos sigue sin aclarar de manera nítida si concurrirá en solitario a esos comicios en los que el PP parte como favorito, según todas las encuestas. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha despejado ninguna duda al respecto este sábado en un acto en Sevilla, junto con el candidato a la presidencia de Andalucía, Juan Antonio Delgado.

“Nosotras vamos a hacer lo que hay que hacer, que es intentar construir la candidatura más fuerte de la izquierda y que permita recuperar la capacidad de transformación social, porque es evidente que con lo que tenemos en este momento no vale para pararle los pies a Moreno Bonilla”, ha dicho Belarra a preguntas de los periodistas. Se le ha hecho hasta cuatro preguntas al respecto (no han permitido más) y su respuesta siempre ha girado hacia el escapismo.

En cualquier caso, Podemos está en precampaña, como el resto de formaciones políticas, y así lo demuestra el acto celebrado esta mañana.

“El objetivo en Andalucía es el mismo que tenemos en el conjunto del país: poner a la izquierda en pie, que en Andalucía haya una izquierda fuerte y quien quiera sumarse a construir una izquierda verdaderamente transformadora que sirva para cambiar las cosas, por supuesto tiene siempre la mano de Podemos tendida”, ha dicho.

Belarra ha opinado que el anuncio de un acto entre la candidata de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, demuestra que su partido “siempre va a hacer todo lo que esté en su mano para que la izquierda esté fuerte y tenga capacidad de transformación”.

En Andalucía, salvo un apaño de última hora van a concurrir tres fuerzas de izquierda a la izquierda del PSOE. La coalición Por Andalucía, a la que pertenece aún Podemos, con el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, como candidato a la presidencia de la Junta; Adelante Andalucía, la formación creada por Teresa Rodríguez, que presenta a su portavoz parlamentario, José Ignacio García, como cabeza de cartel; y, muy probablemente, Podemos con José Antonio Delgado como aspirante elegido en primarias. La candidata socialista a la presidencia de la Junta. María Jesús Montero, ha repetido varias veces que esta división lo que provoca es “el desperdicio metabólico del voto”.

Al acto celebrado no han asistido la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez (que se encuentra de baja) ni el diputado José Manuel Gómez Jurado. Sí ha acudido la tercera diputada de Podemos en la Cámara andaluza, Alejandra Durán. Los dos primeros son partidarios de mantener la coalición electoral como han dejado escrito en sus redes sociales. También la mayoría de los miembros del consejo ciudadano de Podemos se ha manifestado a favor de la unidad, pero esta posición choca con la que mantiene su dirección estatal.

Belarra ha mostrado su rechazo a los decretos aprobados ayer por el Consejo de Gobierno. “Si el presidente Sánchez quiere contar con el voto a favor de Podemos en el Congreso, ya sabe lo que tiene que hacer: tiene que topar el precio de los carburantes, tiene que topar el precio de la energía y tiene que topar el precio de la vivienda”. Belarra exige “sacar al ejército norteamericano y un verdadero” escudo social para hacer “realidad” el no a la guerra. Ha pedido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que muestre su rechazo a la contienda evitando la utilización de las bases de Rota y de Morón: “Situarnos y situar a Andalucía haciendo parte de la OTAN y teniendo estas bases norteamericanas en suelo español nos convierte en un objetivo militar”.