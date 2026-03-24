Las izquierdas andaluzas forcejean entre ellas para ser el principal referente

Podemos, que se arriesga a quedarse fuera de los debates en los medios públicos si concurre en solitario, sigue jugando al despiste. IU niega que haya contactos abiertos en este momento

Las encuestas conocidas no arrojan dudas de que el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, será el más votado el próximo 17 de mayo. Ningún sondeo prevé lo contrario. Menos claro está el panorama en la izquierda alternativa, donde, salvo sorpresas, concurrirán tres formaciones: Por Andalucía, la coalición formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz; Adelante Andalucía, el partido creado por Teresa Rodríguez, ahora retirada de la primera línea política; y Podemos. Este último aún no ha dicho claramente si concurrirá con sus siglas, aunque sus adversarios no esperan otra cosa.

En la izquierda a la izquierda del PSOE se está produciendo un forcejeo para ver cuál de estas tres opciones es el principal referente en ese espacio. En las 12 elecciones andaluzas celebradas desde 1982, el mejor resultado lo sacó en 1994 Izquierda Unida, superando los datos obtenidos en 1986 por el carismático Julio Anguita. La candidatura que lideraba entonces Luis Carlos Rejón obtuvo 20 escaños de un total de 109 y el 19,1% de los votos. Nunca la izquierda alternativa con esta marca o con otras ha superado ese techo. Y según las encuestas, está por ver si yendo por separado sacarán grupo parlamentario propio (cinco escaños).

La principal diferencia entre Por Andalucía, que lidera Antonio Maíllo, y Adelante, que encabeza su portavoz parlamentario, José Ignacio García, no está en el programa electoral, sino en cómo se relacionan con el PSOE. Maíllo tiene claro que si los votos de izquierda suman más que los de las derechas (algo que ningún sondeo vaticina), ellos apuestan por entrar en un Gobierno presidido por la socialista María Jesús Montero. “No somos de quedarnos en el Parlamento diciendo a los demás si lo hacen bien o mal. Queremos presentar leyes, y siendo Gobierno se pueden garantizar las transformaciones”, ha dicho hoy el también coordinador federal de IU.

Adelante, por el contrario, no apuesta por esa vía. “No vamos a permitir nunca un Gobierno de derechas, pero no entraríamos en uno presidido por María Jesús Montero”, ha subrayado su candidato, quien no ha despejado si en su campaña participarán miembros de ERC o de EH Bildu.

La principal incógnita en la izquierda es qué va a hacer Podemos. En los últimos meses, han sido muchas las veces que los periodistas han preguntado a sus dirigentes si el partido concurrirá en solitario a estos comicios y la respuesta casi siempre ha sido la misma: “Si el objetivo político está claro, las alianzas caerán por su propio peso”. Un mantra que han reiterado este martes tanto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como su número dos, Irene Montero. Desde IU recelan de esta posibilidad y aseguran que en este momento no hay negociaciones abiertas. Fuentes del partido en Andalucía creen que Podemos no tiene un plan para confluir y, en todo caso, achacan su postura al “nerviosismo” por las tensiones internas, ya que la organización está dividida y una parte ha abogado públicamente por no salir de Por Andalucía, donde tenían tres de los cinco diputados del grupo en el Parlamento.

La fecha para la inscripción de coaliciones termina el 3 de abril, y los de Maíllo tienen claro que no habrá “dramas de última hora” como ocurrió en 2022, cuando llegaron tarde al registro y Podemos se quedó formal y jurídicamente fuera de la coalición y sus diputados figuraron como independientes.

Esta circunstancia pasada puede tener repercusiones en la campaña andaluza que comienza el 1 de mayo. Podemos, que ha elegido en primarias al ex guardia civil Juan Antonio Delgado como candidato a la presidencia de la Junta, podría quedarse fuera de los debates electorales que celebren las televisiones públicas. En Andalucía se suelen celebrar dos: uno organizado por Canal Sur y otro por RTVE.

El candidato de Por Andalucía ha afirmado que será la Junta Electoral la que tendrá que tomar una decisión, pero ha recordado que hay tres partidos de derecha (PP, Vox y Se acabó la Fiesta) y tres de izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante) con derechos electorales. SALF no obtuvo escaño en el Parlamento andaluz, pero en las europeas sacó un 6,2% en el conjunto de la comunidad. Podemos, en esa convocatoria, alcanzó el 2,9%.

Según una instrucción de la Junta Central Electoral, “se reconocerá la condición de grupo político significativo a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones de que se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, con posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos”. Si Podemos se mantiene dentro de la coalición, “no habría ese problema”, ha recordado Maíllo.

En Por Andalucía esgrimen su implantación territorial en la comunidad, sobre todo por la que les facilita Izquierda Unida, para presumir de una cierta hegemonía en el espacio, un recordatorio que implica cierta inquietud por no verse superados por sus competidores de izquierda. IU tiene 5.100 militantes, 840 concejales, 62 alcaldías y cogobiernan en 25 ayuntamientos andaluces. Adelante, que mantiene oculto su número de militantes, tiene ocho concejales; Podemos Andalucía tenía en 2024, cuando se produjo la elección de su secretaria general, Raquel Martínez, que se encuentra de baja médica, 20.000 inscritos, aunque solo participaron 3.217 en la votación. Ahora tiene tres concejales en municipios en los que concurrieron en solitario y 18 en coalición con IU y otras formaciones.

Fuentes de Podemos dan por hecho que acudirán en solitario a las elecciones andaluzas, pese a un amago de negociación que se produjo días atrás entre el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, y Nico Sguiglia, miembro de la dirección de Podemos. Ahora mismo, no hay contactos.

Podemos juega al despiste

En medio de la batalla entre formaciones, la dirección nacional de Belarra sigue jugando al despiste. “Podemos está ahí, abierto a construir las candidaturas más amplias posibles”, ha señalado la secretaria general en rueda de prensa en el Congreso, sin cerrar la puerta del todo a una coalición, pero después de vincular en su discurso esa alianza a la salida de España de la OTAN o el cierre de las bases estadounidenses de Rota y Morón.

Aunque sin muchas esperanzas tampoco, los portavoces de Sumar han llamado este martes a la “responsabilidad” y han cargado contra Podemos por dinamitar los puentes para la unidad. “Quien dice que es la izquierda fuerte, que también se responsabilice y se una a un proyecto que ya está vigente y en el que también están”, ha apelado Tesh Sidi, diputada de Más Madrid. “La unidad de las izquierdas empieza en lo concreto, y lo concreto ahora es este real decreto”, ha afirmado el portavoz adjunto de Sumar y parlamentario de Compromís, Alberto Ibáñez, molesto con el anuncio de abstención de Podemos en la votación de la norma que introduce rebajas tributarias para afrontar los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo. En su opinión, la culpa de los malos pronósticos de la izquierda en Andalucía es “de aquella gente que bombardea la unidad de la izquierda, pero también del PSOE, que entre sacar pecho y defender la prórroga de contratos o explicar bajadas de impuestos de las que se va a beneficiar Repsol, prefiere lo segundo”.

Mientras, la otra representante de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha puesto el foco en los socialistas. “Dejemos de culpabilizar a la pluralidad de las izquierdas en Andalucía de la incompetencia del PSOE”. Micó ha argumentado que los socialistas están solo en un 20% de intención de voto, unos resultados que impiden un cambio de Gobierno haga lo que haga el espacio a su izquierda.