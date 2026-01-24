Dos muertos en el primer ataque de Estados Unidos contra una narcolancha desde la captura de Maduro

Estados Unidos ha anunciado este viernes el primer ataque del que se tiene constancia contra una narcolancha desde la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado día 3. Según ha informado el Comando Sur en un mensaje en redes sociales, el ataque, perpetrado en aguas internacionales del Pacífico oriental, ha matado a dos personas. Un tercer tripulante sobrevivió al bombardeo.

En su mensaje, el Comando Sur, responsable de las operaciones de las fuerzas estadounidenses en América Latina, asegura que la lancha destruida estaba “implicada en operaciones de narcotráfico” y estaba controlada por “organizaciones designadas como terroristas”. Los servicios de inteligencia estadounidenses, según el comunicado, determinaron que la embarcación circulaba por una ruta conocida del narcotráfico.

Tras el ataque, precisa, los militares estadounidenses “notificaron de inmediato” al servicio de guardacostas para que activara una operación de búsqueda y rescate del tripulante superviviente.

El mensaje en redes del Comando Sur está acompañado, como suele ser habitual, de un vídeo con imágenes en blanco y negro en las que se ve a una embarcación desplazarse sobre el agua antes de estallar en llamas.

El ataque es el primero del que se tiene noticia desde finales de diciembre, cuando el Pentágono informó de que las fuerzas estadounidenses habían atacado cinco embarcaciones en dos días. Ocho personas murieron en esos ataques, y otras se lanzaron al agua. El servicio de guardacostas también lanzó entonces operaciones de búsqueda y rescate, suspendidas días después sin haber logrado localizar supervivientes.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han lanzado al menos 32 ataques contra 36 supuestas narcolanchas, en los que han muerto 112 de personas y que numerosos expertos consideran ilegales. Durante meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó el argumento de la lucha contra el narcotráfico para justificar el enorme despliegue militar que mantiene en el Caribe y la campaña de presión contra el régimen chavista en Venezuela. En diciembre pasó a una nueva fase, en la que las fuerzas estadounidenses pasaron a centrarse en la interceptación de petroleros que cargaban crudo venezolano.

El 3 de enero, Trump dio luz verde a una operación militar en la que participaron 150 helicópteros estadounidenses en Caracas y sus alrededores para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se encuentran encarcelados a la espera de juicio por cargos de narcotráfico y delitos relacionados con armamento. El presidente y su esposa se han declarado inocentes.