Mapas e imágenes satelitales de la operación para sacar a Maduro de Venezuela

Los bombardeos de madrugada sobre la base militar de Fuerte Tiuna en Caracas fueron el paso previo a la captura. A las 3.29, Maduro estaba a bordo de un helicóptero de EE UU

Han transcurrido unas 21 horas entre el visto bueno de Donald Trump a la Operación Resolución Absoluta y la llegada de Maduro, esposado, a una cárcel del distrito de Brooklyn, en Nueva York. Aún se desconocen los lugares exactos y el número de soldados desplegados en Venezuela, pero las autoridades están haciendo públicos detalles de algunos momentos clave de la captura.

22.00 en Nueva York (23.00 en Caracas)

Alrededor de las diez de la noche de Nueva York (las once en Caracas), Trump ordenó empezar la operación. Según ha detallado Dan Caine, el general del Estado Mayor de los Estados Unidos, 150 aeronaves militares -cazas F22, F35 y F18, además de bombarderos B1 y drones pilotados en remoto- salieron de 20 bases bases de todo el mundo. Su objetivo era debilitar la defensa venezolana y dar respaldo a los helicópteros que se acercarían a Caracas encargados de acercarse al lugar donde se encontraba Maduro.

No ha trascendido qué objetivos exactos las fuerzas aéreas golpearon antes de llegar a la capital, pero se registraron bombardeos sobre infraestructuras clave en la costa venezolana, en Puerto de La Guaira y en el aeródromo de Higuerote.

1.01 en Nueva York (2.01 en Caracas)

Poco antes de las dos de la madrugada, hora local, un grupo de helicópteros del ejército de Estados Unidos llegó al edificio en el que se encontraba Maduro, en la ciudad de Caracas. De forma simultánea, fueron atacadas la base aérea militar de La Carlota y la base militar de Fuerte Tiuna para limitar posibles contraataques. Las imágenes satelitales publicadas por le empresa especializada Vantor permiten ver cómo quedó el complejo militar tras el ataque.

Fuerte Tiuna se encuentra en el sur de la capital, a una decena de kilómetros del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno. Hacia este complejo bajaron al menos tres helicópteros del ejército estadounidense, como ha confirmado el The New York Times a partir de imágenes de redes sociales. No está claro si Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados aquí y no se ha hecho público un lugar exacto.

En la operación participaron una docena de helicópteros del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido como los Acechadores Nocturnos, y la unidad de élite Delta Force. Algunos de los aparatos intercambiaron fuego con las defensas venezolanas y uno de ellos resultó dañado, aunque pudo regresar a la base sin mayores problemas.

Hace meses, ha explicado el portavoz del ejército, que varios servicios de inteligencia de Estados Unidos trabajan para seguir los movimientos de Maduro y preparar el terreno de la operación. La ubicación del líder venezolano fue facilitada por agentes de la CIA infiltrados en el Gobierno venezolano y con la ayuda de drones espía, según fuentes de inteligencia han confirmado a varios medios estadounidenses. En la operación participaron además agencias como la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) o la NGA (la Agencia de inteligencia Geoestratégica).

3.29 en Nueva York (4.29 en Caracas)

Poco antes de las 4.30 de Caracas, los helicópteros estaban ya “sobrevolando el mar, con las personas imputadas a bordo”, ha detallado Don Caine. Maduro y Celia Flores fueron llevados hasta el buque de guerra estadounidense Iwo Jima, en un lugar no especificado del Mar Caribe. A las 11.23 de la mañana (hora local de Nueva York) Trump publicó en su red social Truth una fotografía de Nicolás Maduro, esposado y con los ojos vendados, supuestamente a bordo de este barco.

19.00 en Nueva York (20.00 en Caracas)

Desde el buque militar, el mandatario venezolano y su pareja han sido llevados hasta la base naval de Guantánamo, en Cuba. Desde allí el FBI les ha embarcado en un avión gubernamental rumbo a la base aérea de Stewart, escasos kilómetros al norte de Nueva York, donde han aterrizado poco antes de las 19.00 del sábado, hora local.

Maduro ha sido escoltado hasta el cuartel general de la Agencia Antidroga (DEA por sus siglas en inglés), en Mahattan, antes de ser llevado, en helicóptero, hasta al centro de detención de Brooklyn.

Han pasado menos de 24 horas desde que Donald Trump diera la orden de empezar la operación.