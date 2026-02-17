¿Qué hacemos con Cuba? El colapso de la isla

Cuba se encuentra en una situación compleja. Las políticas de Estados Unidos para restringir el envío de petróleo y diversos productos a la isla han cambiado el panorama nacional. Gabriela Warkentin presenta, en el episodio 200 de Al habla..., una conversación que se aleja de la geopolítica y habla de la situación de la población. Conversa con Karla Suárez, una escritora y migrante cubana, que lleva la mitad de su vida en Europa. Durante esos años ha vuelto en diversas ocasiones a su país y mantiene el contacto con personas que viven aún en el territorio.

Suárez describe Cuba como un desastre. Percibe una crisis peor que la de los años 90, denominada como “periodo especial”, y muestra la contradicción entre la utopía con la que describe La Habana con una vida en la que los niños se enfrentan a la falta de alimentos y en la que voces diversas se enfrentan a persecuciones y a señalamientos políticos.

La escritora de “Habana año cero” habla de la búsqueda del cambio, de la democracia, de las memorias con las que se topa en cada esquina de la capital cubana, de la Cuba libre, sin miedo. Una realidad en la que pide no caer en maniqueísmos entre “yanquis y antiyanquis”.