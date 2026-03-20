El especial de ‘La revuelta’ con Pedro Almodóvar ganó a ‘El hormiguero’ en audiencia tres meses después

La anunciada visita de Pedro Almodóvar a La revuelta hizo que el programa de David Broncano se impusiera a El hormiguero por primera vez desde el 1 de diciembre de 2025. La 1 llevaba varios días promocionando la entrevista con el realizador manchego, que acudía por primera vez al programa como invitado tras el cameo que tuvo en el programa con Rosalía en noviembre de 2025.

La charla de Broncano con Almodóvar en La 1 fue vista por una media de 1.595.000 espectadores, lo que significó un 13,5% de la cuota de pantalla. En el mismo horario, El hormiguero, con los actores Megan Montaner y Rodolfo Sancho, obtuvo casi el mismo número de espectadores, 1.594.000, pero un 12,9% de cuota. La diferencia en el share se explica porque los dos programas no coinciden exactamente de hora en su emisión: La revuelta comienza siempre un poco antes y este jueves tuvo una duración más larga, superando la hora y media de programa.

En la franja de estricta competencia entre La revuelta y El hormiguero, el programa de La 1 se impuso por la mínima: un 13% y 1.601.000 espectadores para La revuelta y un 12,9% de cuota y 1.594.000 espectadores para El hormiguero.

La emisión de este jueves de La revuelta era especial no solo por la visita de Almodóvar, que acudía a promocionar su nueva película, Amarga Navidad. La cancelación repentina del programa de Dani Rovira, Al margen de todo, que ocupaba la noche de los jueves, hizo que TVE decidiera llenar su hueco con una doble entrega de La revuelta. Así, a continuación del programa con Almodóvar se emitió otro con Pablo Carbonell, que terminó cerca de la una de la madrugada y bajó su seguimiento: una media de 825.000 espectadores y un 11,4% de cuota.

La revuelta promedió en febrero un 11,1% de cuota y 1.412.000 espectadores de media, según los datos publicados por RTVE a partir de las mediciones de Kantar Media. En marzo se mantiene a una media de ocho décimas de distancia de su competidor directo, El hormiguero. Aún así, lo habitual es que el programa de Pablo Motos se imponga a diario sin problemas en este particular duelo televisivo.