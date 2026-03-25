‘MasterChef’ estrena nueva temporada en plena Semana Santa

Sorpresa en la parrilla de LA 1 de TVE. MasterChef estrenará su temporada número 14 el próximo lunes 31 de marzo a las 22.30, tal y como anunció la corporación pública anoche. El reality culinario viene con varias novedades. La primera es la del cambio horario, media hora antes de lo habitual, de donde se deduce que no habrá emisión de La revuelta esa semana. Además, el estreno desplaza la final de DecoMasters, otro de los realities producido por Shine Iberia por los que ha apostado TVE, que por ahora no ha informado de nuevas fechas.

“Las cocinas volverán a abrirse y los jueces prometen emociones... Porque MasterChef no se ve. Se siente", asegura el mensaje en X con el anuncio del regreso. En el vídeo promocional se puede ver a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, fijos durante las 13 ediciones anteriores, y a la nueva juez, la influencer y creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha.

La llegada de Delicious Martha, con más de dos millones de seguidores en redes, supuso la salida de Samantha Vallejo-Nájera tras más de una década en el concurso. En su momento, los responsables del programa explicaron que en esta edición el objetivo era “ reforzar su conexión con el mundo digital ya que la comunidad MasterChef supera ya los cinco millones de seguidores en redes sociales”.

La última edición de MasterChef terminó el pasado julio con Gabriela Hinojosa, hija del creador de Cortefiel y que entró al concurso embarazada de su tercer hijo, como ganadora. La edición número 13 mantuvo las audiencias de las dos temporadas anteriores en su versión con concursantes anónimos, en torno a un 13% de cuota de pantalla, mientras que en su final llegó al 15,1% de share. Unos meses después, se emitió la décima edición edición deMasterChef Celebrity,de la que salió ganadora la presentadora Mariló Montero.

A pesar de sus numerosos conflictos con varios de sus concursantes y de las protestas de varias figuras públicas y parte de la audiencia, sobre todo por los horarios (termina más allá de la 1.30 de la noche) RTVE ha seguido confiando en el programa de Shine Iberia, emitiendo varias ediciones cada temporada. Sigue siendo uno de sus pocos contenidos que otorga el liderazgo en los audímetros a la cadena pública, como cuenta Héctor Llanos en esta pieza con todas las polémicas del concurso.