La flota fantasma que alimenta las guerras de Israel

El pasado 1 de marzo, el Kimolos, un petrolero con pabellón de las Islas Marshall y operado por una naviera griega, desapareció de los mapas cuando navegaba en dirección sur-suroeste a unas 60 millas náuticas (111 kilómetros) de la costa libanesa. Dos días antes, había atracado en el puerto mediterráneo de Ceyhan (Turquía) donde cargó en torno a un millón de barriles de crudo azerbaiyano en la terminal del oleoducto BTC, que transporta petróleo desde el mar Caspio. Durante casi cuatro días, el petrolero —que había notificado que se dirigía a Port Said, en Egipto— dejó de transmitir su posición al Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas internacionales), algo requerido por las normas de seguridad marítima. Al cabo de esos cuatro días, según muestra la plataforma de seguimiento Global Fishing Watch, volvió a aparecer en un punto unas 40 millas al sur del lugar del que desapareció, pero esta vez navegando rumbo norte de vuelta al puerto de Ceyhan. ¿Qué ocurrió en durante esas jornadas en que se convirtió en un buque fantasma?

Una imagen de satélite de la empresa Planet del 5 de marzo revela que el Kimolos se hallaba junto a la terminal del puerto israelí de Ashkelon, que posee 24 tanques de almacenamiento de crudo conectados mediante oleoductos con las refinerías de Ashdod, Eilat y Haifa. Pero, ¿por qué ocultar esta escala si, en principio, no se trata de un tráfico ilegal?

Izquierda: ruta del Kimolos hasta el 1 de marzo donde se muestra el punto en el que apagó su señal AIS para ocultar su destino. Derecha: Imagen satélite que sitúa al petrolero en el puerto de Ashkelon (Israel) Global Fishing Watch / Planet

Ese 4 de marzo, mientras el Kimolos descargaba su crudo en Ashkelon, Estados Unidos e Israel bombardeaban Irán y el diario islamista turco Sabah, muy cercano al Gobierno de Turquía, titulaba: “Ataque a Irán bajo instigación sionista”. “Sois los asesinos de 165 niñas”, publicaba a toda página el diario Hürriyet, de los más importantes del país, junto a las fotos del funeral de las alumnas de la escuela Minab y los retratos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. La portada de otro diario turco, Milliyet, decía: “El verdadero misil es el petróleo”.

“El petróleo es un componente integral de las fuerzas militares de Israel y su proyecto colonial y expansionista en Palestina y la región. Las refinerías israelíes en Haifa y Ashdod convierte el crudo en combustible suministrado directamente al Ejército israelí”, señala un informe de la campaña Stop Fuelling Genocide en el que se detalla que la empresa propietaria de la refinería de Ashdod, Paz Oil, tiene contratos con el Ministerio de Defensa de Israel. “Este combustible posibilita [el funcionamiento] de la Fuerza Aérea israelí, sus vehículos militares y sus tanques para cometer el genocidio”, denuncia el informe.

El Gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan ha criticado duramente al gabinete de Benjamin Netanyahu por sus bombardeos sobre Líbano, Siria e Irán, y particularmente por sus ataques indiscriminados contra los palestinos. Turquía siempre ha sido un socio económico importante de Israel (en 2023 el comercio bilateral ascendió a unos 6.000 millones de euros), pero, ante la gravedad de la situación en Gaza y presionado por sus bases, el Gobierno de Erdogan decretó un embargo total al comercio con Israel en mayo de 2024. Tres meses más tarde, prohibió que todo barco israelí atracase en sus puertos o que buques con bandera turca recalasen en puertos de Israel.

Pero la cuestión del oleoducto BTC es más delicada, ya que está regido por un acuerdo intergubernamental y varios contratos internacionales que impiden al Gobierno turco bloquear el tránsito de crudo salvo de forma temporal en caso de emergencias ligadas a la seguridad nacional o medioambiental. Aunque quien gestiona la tubería y la terminal del puerto de Ceyhan es la empresa pública turca BOTAS, su propiedad es de un consorcio dominado por la multinacional británica BP y la estatal azerbaiyana SOCAR. Azerbaiyán mantiene excelentes relaciones con Turquía, por sus lazos culturales y políticos, pero también con Israel, que le ha suministrado tecnología de vigilancia y material militar indispensable en sus últimas guerras contra Armenia. Con todo, el Ministerio de Energía turco afirmó en noviembre de 2024 que “las compañías que transportan petróleo a los mercados internacionales a través del oleoducto BTC han respetado la decisión de Turquía de no comerciar con Israel y no se han hecho cargas [de buques] con Israel como destinatario”.

De repente, Israel, que hasta 2024 era uno de los principales clientes del crudo azerbaiyano, dejó de aparecer en las estadísticas oficiales de Azerbaiyán. Sin embargo, datos de la plataforma de monitorización de materias primas Kpler, citados por la agencia Reuters, indican que, durante 2025, las exportaciones de crudo azerbaiyano a Israel se incrementaron un 31 % hasta alcanzar el nivel más alto desde 2022. El oro negro azerbaiyano supuso un 46,4 % de todas las importaciones israelíes de crudo, a bastante distancia de su segundo mayor proveedor, Rusia (28%).

Datos suministrados a EL PAÍS por la empresa de análisis de transporte de energía Vortexa muestran que, si bien durante los primeros meses del embargo turco los envíos de petróleo desde Ceyhan se redujeron notablemente, desde mediados del año pasado han vuelto a incrementarse e incluso han superado el volumen de los meses previos a la entrada en vigor de la prohibición comercial.

Data Desk, una organización que investiga la industria de los hidrocarburos, calcula que, desde que comenzó el embargo y hasta el pasado 30 de marzo, se han enviado unos 58 millones de barriles de crudo (unos 8 millones de toneladas) desde la terminal de Ceyhan a Israel.

El papel de las navieras griegas

Aunque el Kimolos es el buque que más veces ha hecho esta ruta (al menos en 17 ocasiones durante los últimos dos años), no es el único. El pasado 20 de octubre, el petrolero Nissos Ios partió de Ceyhan con destino a Port Said, pero apagó su AIS al sur de la isla de Chipre y no reapareció en los mapas de situación hasta tres días después, con un calado tres metros inferior al declarado a su salida de Turquía, lo que demuestra que había descargado el crudo que portaba. “Los archivos de puerto indican que el Nissos Ios no atracó en Port Said ni en ningún otro puerto de Egipto entre el 21 y el 24 de octubre. Sin embargo, imágenes satélite lo sitúan fondeado en la terminal EAPC de Ashkelon el 22 de octubre”, señala el informe de Stop Fuelling Genocide. Este informe ha descubierto 57 envíos de Ceyhan a Israel y todos siguen el mismo patrón: cuando los petroleros parten de Ceyhan cargados de crudo declaran un puerto no israelí como destino, habitualmente egipcio, y mientras navegan hacia el sur apagan el transpondedor que transmite su posición.

Imágenes de satélite en las que se observa al petrolero Nissos Ios cargando crudo en la terminal BTC de Ceyhan (Turquía) el pasado 20 de octubre (izquierda) y junto a la terminal EAPC del puerto de Ashkelon (Israel) el 22 de octubre (derecha), pese a haber declarado que su destino era Port Said (Egipto) Embargo for Palestine (cedidas)

Si antes de la entrada en vigor del embargo una docena de navieras operaban esta ruta, los buques que la realizan actualmente pertenecen exclusivamente a cuatro: la italo-suiza Petraco y las griegas Minerva, Thenamaris y Kyklades. Thenamaris es propiedad de la familia Martinos, poseedora de varias compañías que, conjuntamente, suman la mayor flota mercante de Grecia, según Forbes. Por su parte, Kyklades pertenece a la familia Alafouzos, que a su vez controla un importante grupo mediático cercano al actual Gobierno conservador griego.

Estas dos navieras concentran el 85 % de los viajes desde que se decretó el embargo. Preguntadas por ello, ambas alegaron que no comentan “operaciones comerciales”, aunque aseguraron que cumplen con todas las leyes internacionales y sanciones aplicables. “Cualquier ajuste del sistema AIS en nuestros buques es limitado y se implementaría por razones de seguridad y de conformidad con las directrices de las aseguradoras internacionales y las autoridades marítimas pertinentes”, afirmó el Departamento Legal de Kyklades en un correo electrónico a EL PAÍS.

La normativa de la Organización Marítima Internacional (OMI) permite desconectar el AIS únicamente en “situaciones de seguridad excepcionales”, por ejemplo, cuando hay riesgo de ataque pirata o de lanzamiento de misiles o drones, explica George Morris, analista de mercados en Vortexa. También asegura que, si bien los agentes de puerto en Israel tienen notificación de que los buques procedentes de Ceyhan van a recalar en Ashkelon, en caso del apagado del AIS “las autoridades del lado de la exportación, en este caso las autoridades turcas, pueden no tener visibilidad de puerto final de descarga si difiere del inicialmente declarado”.

Estas maniobras de apagado o manipulación sistemática de la señal AIS son típicas de la llamada “flota fantasma”, un creciente número de buques que son utilizados para tratar de burlar sanciones o bloqueos, particularmente por países como Rusia o Irán. De hecho, se ha denunciado que algunos buques operados por Kyklades en la ruta Ceyhan-Ashkelon también han transportado petróleo ruso sancionado o han sido vendidos a empresas que operan la flota fantasma en violación de las directivas europeas. Thenamaris llegó a estar incluida, junto a otras navieras griegas, en la lista de “Patrocinadores de la Guerra” por su participación en el comercio del petróleo ruso, aunque las autoridades ucranianas la sacaron de ella después de que la familia Martinos decidiese reducir sus negocios con Rusia. Con todo, el año pasado, dos petroleros de esta naviera, el Seajewel y el Seacharm, sufrieron sabotajes con bombas lapa perpetrados por presuntos operativos ucranianos en castigo por comerciar con petróleo ruso. El ataque al Seacharm se produjo precisamente frente al puerto de Ceyhan.

La respuesta del Gobierno turco

Pese a las pruebas, fuentes del Gobierno turco sostienen que las alegaciones de una ruta de abastecimiento de petróleo a Israel desde Turquía son “absolutamente falsas”. “Este tipo de violaciones [a través de la falsificación de la AIS y el puerto de destino] pueden ocurrir en cualquier parte, pero las autoridades turcas son muy estrictas sobre el tema”, afirmó una fuente del Gobierno turco.

Separadamente, en un correo de respuesta a las preguntas de EL PAÍS, el Ministerio de Transporte de Turquía aseguró que el Gobierno turco tiene “una política de tolerancia cero” ante quienes tratan de burlar el embargo. “Los buques que, habiendo cargado mercancías en nuestros puertos y declarado diferentes países como destino, descargaron su mercancía en puertos israelíes, no han podido regresar a nuestros puertos y se han iniciado acciones legales contra sus agentes navieros por falsa declaración”, describió el ministerio. El pasado octubre, la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República anunció que dos buques habían sido vetados en los puertos turcos por falsificar su destino y transportar mercancía a Haifa (Israel) contraviniendo el embargo. En su respuesta a este diario, el Ministerio de Transporte dijo que no puede hacer público el número total de embarcaciones a las que se ha vetado de Turquía por estas prácticas, pero subrayó que “se han iniciado procesos administrativos y legales cuando ha sido necesario” y “se han aplicado sanciones sin dilación”.

Por su parte, el Ministerio de Comercio, también en una respuesta por escrito, explicó que, ante cada operación de carga o descarga, el agente naviero (la empresa local que gestiona en cada puerto los asuntos del buque y lo representa) debe firmar un documento en el que aseguran que ni el buque está relacionado con Israel ni la mercancía será transportada a Israel y que, en caso de violación de estas provisiones, el propio agente se hará cargo “de los costes y responsabilidades legales”. EL PAÍS envió al Ministerio de Comercio la lista de los 57 viajes detectados entre Ceyhan e Israel y, tras examinar los anuncios de partida y las declaraciones de exportación en sus bases de datos, el Ministerio aseguró que “en ningún caso se declaró la carga como destinada a Israel ni el destino del buque como un puerto israelí”.

“Me parece muy extraño que las autoridades turcas sigan negando que este comercio ocurre, dado el gran volumen que conlleva y lo claros que son los datos. No creo que no estén al tanto, pero considero que la cuestión de la AIS puede ser una estrategia para que, sobre el papel, los buques implicados puedan evitar registrar sus escalas en puertos israelíes”, explica Louis Goddard, jefe de investigación de Data Desk, a EL PAÍS.

El informe de Stop Fuelling Genocide considera que, al seguir permitiendo el envío de petróleo a Israel desde sus puertos, Turquía no solo está incumpliendo su propio embargo, sino también el compromiso adquirido con el Grupo de La Haya en la Conferencia de Bogotá del pasado julio. Entre las seis medidas de urgencia que los países firmantes se comprometieron a poner en práctica, la segunda es: “Impedir el tránsito, el atraque y el abastecimiento de buques en cualquier puerto en todos los casos en que exista un riesgo claro de que se utilice para transportar armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y artículos de doble uso a Israel”.

“Mientras Israel intensifica sus ataques en toda la región, cometiendo masacres en Gaza, Líbano e Irán, los cargamentos de crudo que alimentan estos crímenes de guerra continúan llegando a Israel desde Turquía”, denuncia Nadya Tannous, del Movimiento Juvenil Palestino, en declaraciones a EL PAÍS: “Por mucho que intenten encubrirlo, el Gobierno turco seguirá siendo cómplice de la campaña genocida israelí hasta que cese por completo el transporte energético a Israel”.