Meta se desploma en el mercado de futuros tras elevar su previsión de gasto en IA hasta 145.000 millones de dólares

Meta, el gigante dueño de redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube o Threads, ha elevado con fuerza sus beneficios durante el primer trimestre de 2026. En concreto, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, ganó un 61% más, hasta 26.773 millones de dólares (23.000 millones de euros), impulsada por un beneficio fiscal de 8.000 millones de dólares. Los ingresos de Meta crecieron un 33%, alcanzando los 56.311 millones de dólares (unos 48.200 millones de euros).

A pesar de esta mejora en los beneficios, las acciones de Meta se desploman en el mercado de futuros alrededor de un 7% debido a que la compañía liderada por Zuckerberg ha advertido de que espera gastar todavía más de lo esperado en inversiones en IA. Los mercados están preocupados porque Meta ya era uno de los principales inversores en inteligencia artificial del mundo y los beneficios de estos desembolsos todavía están por ver.

La compañía ha estado desarrollando sus propios modelos de lenguaje y usando esta tecnología para mejorar la personalización publicitaria y así lograr atraer más ingresos. No obstante, su ímprobo esfuerzo le costará este año entre 125.000 y 145.000 millones de dólares cuando previamente esperaba gastar entre 115.000 y 135.000 millones. La firma achaca a un aumento de los costes este repunte.

Precisamente, en el marco de las millonarias inversiones acometidas por Meta para no quedarse atrás en la inteligencia artificial y en un intento de contener la estructura de costes, Meta anunció la semana pasada el despido de 8.000 personas, el 10% de su plantilla a nivel global, y la cancelación de 6.000 nuevas contrataciones que la firma tenía previsto realizar en los próximos meses.

En lo que va de año, las acciones de Meta acumulan una modesta revalorización que ronda el 1,6%. Su valor de mercado permanece en 1,7 billones de dólares, unos 282.000 millones de dólares por debajo de sus máximos históricos marcados en 2025.

Durante el primer trimestre del año, la compañía estadounidense ha afrontado varios reveses por parte de las autoridades. Esta misma semana, en Bruselas, se ha abierto una investigación contra Meta por una presunta inacción de la empresa de cara a evitar que menores de 13 años accedan a plataformas como Instagram o Facebook. En China, Pekín ha impedido que Meta adquiriera por 2.000 millones de dólares (1.711 millones de euros) la start-up de inteligencia artificial Manus.

Manus se hizo muy popular a principios de 2025,casi en paralelo con la irrupción de DeepSeek, tras lanzar el primer agente general de IA del mundo, capaz de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma, con mucha menos necesidad de indicaciones que los chatbots de IA. A golpe de talonario y a base de recortar gasto en humanos, Meta sigue apostando, al igual que el resto de siete magníficas, por la tecnología que mantiene al mercado rondando máximos pese a la mayor disrupción en el suministro de petróleo mundial en décadas.