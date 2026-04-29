Amazon dispara su beneficio un 77% en el primer trimestre, pero las acciones caen en las operaciones fuera de mercado

El gigante de la distribución mundial continúa cerrando resultados récord. Durante el primer trimestre de 2026, Amazon obtuvo unos ingresos de 181.519 millones de dólares (unos 155.500 millones de euros), un 17% más que en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, los beneficios de la compañía escalaron un 77% hasta los 30.255 millones de dólares. Si bien el impacto de la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos a finales de febrero todavía no se hizo notar del todo en el anterior trimestre, la compañía ya advierte de que sí que tendrá efectos para ella en sucesivas presentaciones.

Por segmentos, una de las áreas más vigiladas en Amazon es la evolución de sus servicios digitales. Amazon Web Services elevó sus ingresos a 37.587 millones de dólares, un aumento del 28%. Por otra parte, la apuesta de la compañía fundada por Jeff Bezos para mantenerse como uno de los gigantes tecnológicos que marcan el paso de los mercados tiene un precio. En capex (capital expenditure, o gasto de capital), una partida que recoge los gastos de construcción de centros de datos y otras inversiones en capital, Amazon ha dedicado solo en tres meses 44.203 millones de dólares, un 77% más y en línea con lo esperado por los analistas.

El gigante logístico goza de buena salud en lo que a popularidad se refiere. Según los datos del portal especializado SemRush, una plataforma de Adobe, Amazon es la decimotercera página web más visitada del mundo, con 2.510 millones de visitantes mensuales a cierre de marzo de 2026.

En lo que va de año, las acciones de Amazon repuntan un 16%, con la empresa marcando máximos históricos justo antes de la presentación de los resultados y un valor de mercado de 2,83 billones de dólares (2,42 billones de euros). En las operaciones posteriores al cierre, la cotización de Amazon ha mostrado volatilidad, reflejando tanto la solidez de los resultados como las dudas sobre el fuerte aumento del gasto en inversión, especialmente en infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos, que sigue presionando el flujo de caja libre del grupo. En el mercado de futuros, los títulos de Amazon caen un 2% pese a la mejora registrada en los beneficios.

A medida que la carrera por la inteligencia artificial se acelera, también lo hacen los gastos relacionados con ella y los despidos. Entre finales de 2025 y principios de 2026, Amazon, la empresa con más empleados de todo el planeta, con 1,5 millones de trabajadores a cierre de 2025, despidió a 30.000 personas a nivel global, 791 de ellas, en España.

La vicepresidenta de Amazon, Beth Galletti, con motivo de aquellos recortes de plantilla, explicó en un comunicado la filosofía de Amazon dando en él cuenta de en qué punto se encuentra el gigante de la distribución. “Algunos se preguntarán por qué estamos reduciendo puestos cuando la empresa está obteniendo buenos resultados”, decía Galleti en uno de los párrafos finales.

“En todas nuestras líneas de negocio, ofrecemos cada día una excelente experiencia al cliente, innovamos a un ritmo vertiginoso y obtenemos sólidos resultados empresariales. Lo que debemos recordar es que el mundo está cambiando rápidamente. La IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde internet, y está permitiendo a las empresas innovar mucho más rápido que nunca (tanto en segmentos de mercado existentes como en otros completamente nuevos). Estamos convencidos de que necesitamos una organización más ágil, con menos niveles jerárquicos y más responsabilidad, para poder actuar con la mayor rapidez posible en beneficio de nuestros clientes y nuestro negocio”, decía.