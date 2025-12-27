El año de los mil frentes de guerra
Viejos y nuevos escenarios de conflicto alejan el camino de la paz en 2026
La guerra avanza a un ritmo vertiginoso. Ejemplo: a mediados de este mes, el espionaje de Ucrania informó de que había alcanzado con un dron subacuático el submarino ruso Varshavianka, en Novorosisk, puerto clave para la flota del Kremlin en el mar Negro. El ataque tuvo un doble impacto. Primero, puso a prueba con éxito una nueva tecnología de guerra, el Sub Sea Baby, un vehículo subacuático no tripulado con capacidad para dañar a una fuerza naval como la rusa. En segundo lugar, la operación envió de nuevo a Moscú el mensaje de que o protege a sus navíos o lo pagarán.
Es el enésimo golpe de efecto de Kiev en una guerra sin parangón en la que ha sabido resistir en el frente convencional mientras planeaba con creatividad e innovación ataques de impacto psicológico como el de Novorosisk. Las fuerzas son dispares. También por esto, el mismo SBU ha lanzado en las últimas semanas drones contra la flota fantasma rusa, un ejército de cargueros que transportan de forma ilegal hidrocarburos para engordar las arcas de Moscú.
Pero si hay un bando que combina tácticas, ese es el ruso: de la ofensiva tradicional en el país vecino, al lanzamiento de drones, sabotaje de infraestructuras o campañas de propaganda en Europa. Es la guerra híbrida. Decía recientemente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que esa Europa aliada será el próximo objetivo ruso. La ofensiva, en realidad, ya ha comenzado, no con tanques y cazas, pero sí a través de métodos no cinéticos que han mostrado la vulnerabilidad europea y han espoleado una nueva carrera de gasto militar in crescendo.
Y mientras rusos y europeos meten la cabeza bajo el agua para defender barcos e infraestructuras, Washington invierte en la Cúpula de Oro, un escudo protector antimisiles del que los cinéfilos oyeron hablar en la película de Kathryn Bigelow Una casa llena de dinamita. Ese programa quiere, entre otras cosas, apuntalar la defensa de Estados Unidos en un nuevo teatro de operaciones: el espacio. Washington ha detectado una actividad creciente de satélites rusos, algunos de ellos sospechosos de espionaje, otros, con grandes capacidades militares —la serie Kosmos—.
Se multiplican los frentes sin que conflictos en activo sellen la paz. Moscú retuerce el brazo a Trump para que Ucrania ceda terreno y su anhelo de entrar en la OTAN. Veremos si basta para un alto el fuego. Sí logró la mediación estadounidense la tregua en Gaza, aunque débil como la firmada para Líbano; de la retahíla de contiendas que Trump se arroga haber resuelto, entre ellas la de Tailandia y Camboya, aún a la gresca, se salva la que enfrentaba a armenios y azerbaiyanos.
El pasado día 8, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyad Zamir, afirmó que sus tropas no se moverían de la línea amarilla de frente, es decir, descartaba —como lo hacen sus militares a diario atacando a Hamás— continuar con las fases del acuerdo de paz firmado en Egipto. Lejos está, por tanto, el desarme de la milicia palestina o la formación de un Gobierno transitorio.
Dicho esto, y pese a las violaciones de lo pactado, quizá sea este el conflicto con mejor perspectiva. Guerras menos mediáticas como las de Congo, en la que la guerrilla M23, aliada de Ruanda, sigue avanzando a pesar del acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos, o la de Sudán, en la que los paramilitares arrasan desde Darfur hacia el este, no hacen prever un final inmediato. Tampoco parece que las hostilidades en Myanmar estén cerca de amainar. El pasado día 13, un bombardeo del ejército golpista birmano mató a más de 30 personas en un hospital del Estado de Rajine. La junta militar defendió que daba cobijo a grupos armados enemigos.
