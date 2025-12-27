Ir al contenido
_
_
_
_
EPS
12 tendencias para el 2026

El ocaso del ‘influencer’

Todas las señales apuntan a que solo sobrevivirán a medio plazo aquellos que tengan otra profesión que avale su influencia

Leticia García
Leticia García
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El pasado 1 de octubre se actualizó el Código de conducta de publicidad a través de influencers. Todos deben detallar los productos o experiencias que ofertan (incluyendo regalos e invitaciones) de forma clara en redes sociales. Pero el ocaso de los prescriptores digitales ha ido dando señales durante todo el 2025, y es muy probable que sea definitivo en 2026: es probable que los influencers que sobrevivan a medio plazo lo harán porque, además de la de creadores de contenido, tengan otra profesión que avale su influencia.

En la industria de la moda, por ejemplo, la actual crisis en las ventas de las marcas de lujo (la primera en varias décadas) se achaca a la sobreexposición de los mismos productos en redes. Las consultoras especializadas consideran que el hecho de abrir Instagram o Tiktok y encontrarse con el mismo bolso o los mismos zapatos llevados por personas de perfiles y estilos muy diferentes entre sí ha hecho que los clientes de ciertas enseñas los rechacen, optando por objetos más exclusivos y mucho menos publicitados.

En un mundo cada vez más económica y socialmente polarizado, si alguien (sobre todo no millonario) decide gastarse un excedente de dinero en un bolso, un hotel o un restaurante, ahora prefiere hacerlo en uno que de verdad le garantice calidad y sentimiento de pertenencia a una minoría. Por eso, durante las últimas semanas de la moda ha ocurrido algo insólito en los últimos tiempos: ya no se veía en la puerta de los desfiles a influencers posando para decenas de fotógrafos. En su lugar, había personas anónimas vestidas de la marca en cuestión con poco o ningún interés para los medios. Son los VIC, siglas de very important clients, que por primera vez han adquirido un papel relevante dentro de los desfiles de las firmas en las que invierten mucho dinero al año (a partir de 100.000 euros). Hoy, que se avecinan vacas flacas para el sector, los sientan por fin en las primeras filas, porque de nada sirve sentar a un prescriptor digital que ya no genera ningún tipo de implicación con los consumidores potenciales.

En entornos mucho más democráticos, como los bares, los clubes o las boutiques multimarca ha regresado, o eso dicen los medios, el concepto de gatekeeper: personas que por su profesión o su estilo de vida tienen información privilegiada sobre ciertas materias. Importa más la recomendación de un cocinero, un editor de moda o un relaciones públicas que la de alguien con muchos seguidores en redes que se dedique a promocionar experiencias. Eso no quiere decir que los influencers vayan a desaparecer, al menos a medio plazo, pero las marcas de estilo de vida están inclinando la balanza hacia perfiles digitales con algo más que contar. Ellos también tendrán que etiquetar las invitaciones a restaurantes o los bolsos regalados como regalos, pero su capacidad de convencer es mayor que la de un creador de contenido que se dedica básicamente a promocionar y convencer.

Doce retos y tendencias para 2026

Consulte todas las claves de un año que nace cargado de incertidumbre.

Especial Tendencias para 2026 de 'El País Semanal'

Esta pieza forma parte del número especial de 'El País Semanal' con los personajes, las citas y las tendencias para 2026 que se publica el 28 de diciembre.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Leticia García
Leticia García
Redactora jefa de moda de S Moda. Es licenciada en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido investigadora en el Fashion Institute of Technology de Nueva York.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La apuesta de Soho House por la salud, el bienestar y Barcelona

Xavi Sancho

La alquimia suiza de Hublot: así se crean algunos de los relojes más deseados del mundo

Karelia Vázquez

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
  2. Maisa Hens, cantante: “Gracias al anuncio de El Almendro no tuve que volver a hacer un ‘casting”
  3. Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
  4. Timothy Morton, activista: “Estados Unidos es un gigantesco campo de concentración”
  5. La obsesión de Trump por poner su nombre a todo carece de precedentes en Estados Unidos
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_