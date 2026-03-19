Val Kilmer resucita en una película gracias a la inteligencia artifical

La productora del filme que el actor, fallecido en 2025, no pudo rodar debido al cáncer de garganta que padecía, llega a un acuerdo con su hija para recuperar al personaje

Val Kilmer, fallecido en abril de 2025, reaparecerá en una película gracias a la inteligencia artificial generativa. El intérprete de Top Gun y Batman Forever cumplirá su contrato, de manera póstuma, con un papel en As Deep as the Grave, según ha anunciado la productora del filme First Line Films. La versión de Kilmer interpretará a un sacerdote católico, tal y como figuraba en el guion original que no pudo llegar a rodar porque para entonces ya estaba muy enfermo del cáncer de garganta que padecía.

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La productora de la película ha explicado que esta decisión se toma de acuerdo con su hija, Mercedes Kilmer, que gestiona el patrimonio de su padre, como un homenaje y debido a lo que denominan “la profunda conexión del actor con el personaje”. “En el momento en que fue elegido, Kilmer expresó que Fintan le hablaba tanto a nivel cultural como espiritual”, ha argumentado la empresa.

Escrita y dirigida por el cineasta Coerte Voorhees, responsable también de First Line, As Deep as the Grave sigue a un grupo de arqueólogos interpretados por la actriz británica Abigail Lawrie, y Tom Felton, conocido por su papel de Draco Malfoy en la saga Harry Potter. La película se centra en sus excavaciones en el cañón de Chelly, en Arizona, a la vez que explora la historia y las experiencias vividas del pueblo navajo.

First Line Films, con sede en Nuevo México, ha explicado que empleará tecnología de inteligencia artificial generativa de última generación para recrear la actuación de Kilmer en la película, permitiéndole encarnar lo que la compañía describió como un personaje “históricamente significativo”.

Nacido en California, fue en Top Gun: Maverick (2022) donde interpretó nuevamente al piloto Iceman Kazansky, el rival de Tom Cruise, como en la popular primera entrega, de 1986. En esta secuela, su personaje, ya retirado del pilotaje, irradiaba una enorme fuerza vital. Kilmer volvía tras haber padecido un cáncer de garganta, una dolencia que lo tuvo apartado de la industria desde 2014. La quimioterapia y una traqueotomía afectaron la voz de un actor que fue estrella de acción en los noventa y Batman en la era previa a Christopher Nolan.

Kilmer fue Jim Morrison para Oliver Stone en 1991 (The Doors); protagonizó al héroe de DC Comics en Batman Forever (1995) y fue un convincente ladrón, maestro del disfraz, en El Santo (1997), una de las muchas películas de acción que rodó en los noventa. También participó en clásicos de culto como Amor a quemarropa (1993), escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott, y Heat (1995) de Michael Mann. Y en desastres épicos como La isla del doctor Moreau (1996), el filme de John Frankenheimer en la que compartió pantalla con Marlon Brando. Estuvo dos veces en lo más alto de la taquilla. Con la misma historia y con 36 años de diferencia, 1986 y 2022, gracias a Top Gun.

Una tendencia en Hollywood

La tendencia de resucitar actores muertos en sus papeles icónicos se consagra en Hollywood gracias a la IA. Para el último trabajo que James Earl Jones hizo antes de morir no tuvo que mover un músculo. El veterano actor, fallecido EN 2024, simplemente cedió los derechos de sus cuerdas vocales a Disney y el equipo de la serie Obi Wan Kenobi recopiló archivos para dar nueva vida a su Darth Vader. Ese mismo año Alien: Romulus sorprendió cuando devolvió a la vida a Ian Holm (muerto en 2020), mediante robots animatrónicos y rostro y voz digitalizados, para convertir al androide que interpretaba en la película de 1979 en el villano central de la nueva trama (con permiso del xenomorfo). Peter Cushing fue revivido para Rogue One: una historia de Star Wars como el gobernador Moff Tarkin. En 2019, la familia de James Dean firmó para que resucitaran al actor muerto en 1955 para protagonizar Finding Jack, drama bélico ambientado en la guerra de Vietnam.

Hay familiares más escrupulosos a la hora de enriquecerse de los muertos. Zelda Williams, hija del cómico Robin Williams, señaló su rechazo a quienes actúaban como “titiriteros de los muertos por puro beneficio” y advirtió de que se estaba sentando un peligroso precedente (...) La industria tocará sus niveles más bajos cuando la tecnología mejore”. Su padre escribió en el testamento que su imagen no podría utilizarse hasta 25 años después de muerto. Los hijos de Christopher Reeve reconocieron, en la presentación del documental sobre su padre, que no solo no habían visto la recreación de su Superman en un cameo de The Flash, sino que nadie en Warner había hablado con ellos. Tampoco es la primera vez que aquella película inspira resurrecciones, ya que Marlon Brandon fue reutilizado en Superman Returns, en 2006, dos años después de su muerte, a través de material descartado del papel por el que legendariamente cobró 3,7 millones de dólares (3,3 millones de euros) por dos semanas de trabajo. En esa ocasión, la familia, que sigue ganando dinero, sí firmó el uso del cameo.

En 2013 la actriz Audrey Hepburn fue resucitada para protagonizar un anuncio de chocolates. Su hijo se benefició de los ingresos. En España, Lolita y Rosario Flores participaron en un anuncio de cerveza donde su madre, la artista Lola Flores, volvía a hablar 16 años después de muerta.