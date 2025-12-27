El año de la tormenta perfecta para el Gobierno

Pedro Sánchez ha agotado ya muchas más vidas que un gato, pero aún busca una última. 2026 será el año de la prueba final para el presidente del Gobierno. Todo se mueve en su contra. El PP y Vox quieren forzarle a adelantar las elecciones en un escenario de una derechización creciente de la sociedad española, como el resto de la europea, y así sacarlo de La Moncloa.

El PP ha diseñado un año de tormenta perfecta con tres elecciones seguidas en las que el PSOE tiene todas las de perder: Aragón, Castilla y León y Andalucía, que llegan después de Extremadura, para consolidar la idea de fin de ciclo, de que Sánchez está acabado.

Además, las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil sobre distintos casos, que se intensificarán en 2026, y el juicio contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán, sus dos ex secretarios de organización, previsto para primavera, pondrán al Gobierno contra las cuerdas.

Y, sin embargo, Sánchez, uno de los políticos más correosos de la historia, que impresiona por su resistencia a todos sus colegas europeos —él ha visto caer a la mayoría, tanto que ya es de los más veteranos en el Consejo Europeo— se moverá para desmentir todas las previsiones y tratar de agotar la legislatura y sobrevivir a un 2026 lleno de trampas para tumbarlo.

El presidente tiene algunos ases en la manga para intentar lograrlo: los datos económicos se prevén de nuevo muy buenos en 2026 —un crecimiento cercano al 3%, doblando la media europea, y un empleo creciente—, el Gobierno puede gestionar una recaudación fiscal récord gracias al crecimiento económico, lo que le permite tomar decisiones positivas con políticas sociales de impacto, aún tienen miles de millones de fondos europeos para invertir, y ninguno de sus socios parlamentarios parece interesado en ir a elecciones.

Si Sánchez cumpliera su compromiso de agotar la legislatura, las elecciones serían en 2027. Pero 2026 estará lleno de pruebas de fuego para precipitar una convocatoria electoral que diversos dirigentes consultados de varios partidos creen que finalmente llegará en el otoño, ya con todos los cartuchos agotados. Sin Presupuestos, con unos socios que cada vez verán acercarse más las elecciones y, por tanto, pensarán en su propia supervivencia política y dejarán de lado al Gobierno, con lo que el presidente tendrá que hacer malabares para intentar llegar vivo políticamente a finales de 2026.

Mientras, en la oposición, el PP y Vox creen que Sánchez caerá como fruta madura y la derecha entrará en tromba en La Moncloa con una mayoría fuerte y una debilidad de la izquierda que le permitirá soñar con estar allí varios años.

El presidente y su equipo aún confían en que, como en 2023, los ciudadanos progresistas se movilicen frente a la amenaza de involución con Santiago Abascal con mando en La Moncloa. Para ello será muy relevante ver cómo gobierna el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía con un Vox cada vez más fuerte.

Todos jugarán sus bazas políticas. Para Sánchez, el rechazo a la ultraderecha es una de las más importantes para llevar a los progresistas a votar. Para el PP, por el contrario, el desgaste del Gobierno y el antisanchismo creciente es el combustible más eficaz para movilizar a la derecha. La batalla final de la política española se acerca. Es probable que llegue en 2026. Y si no lo hace, 2026 será el año decisivo en el que todo quede visto para la sentencia de 2027.

