¡Queremos fricción!
Una creciente tendencia apunta a una vuelta a lo humano tras una década de hiperconexión que nos ha dejado agotados, y que se expresa en el éxito de lo material, como la vuelta a los vinilos o las cámaras de carretes
El péndulo se ha desplazado al otro extremo: hacia lo privado, lento y antisocial. Tras una década de compartir lo humano y lo divino en todo tipo de redes sociales, a muchos ya solo les apetece quedar cara a cara como máximo con cuatro personas, en espacios íntimos y sin pantallas ni interrupciones algorítmicas. Por lo que sea, se nos “olvida” publicar la foto, y una de nuestras prácticas más gratificantes es cancelar citas y desquedar en el último minuto. “Las personas prefieren la profundidad a la amplitud, el contacto humano a la imitación algorítmica”, diagnostica la agencia Jack Morton, casi una biblia de las tendencias de mercado, que vaticina que “la intimidad y la comodidad serán las nuevas divisas de la conexión”. La gente se reúne en clubs, en sitios cerrados y empieza a sentir cierto pudor a plantar el móvil en la mesa mientras cena con los amigos que le importan. No escuchar o dispersarse es una señal de pérdida de control, de estar dominado por el algoritmo. Algo que empieza a ser muy poco atractivo.
Una vuelta a lo humano tras una década de hiperconexión que nos ha dejado agotados, y que se expresa en el éxito de lo material, lo que pesa y tiene textura, se rompe y da problemas. Lo imperfecto, desigual, escaso y de difícil acceso. En 2026 se colgará la etiqueta craft (artesanal) a múltiples productos para sugerir todo eso. Lo cierto es que queremos volver a tocar algo más que la superficie de una pantalla.
Lo hemos visto con fuerza en la fascinación de los más jóvenes por los vinilos y las cámaras de carretes. El periodista David Sax, autor de The Future is Analog (El futuro es analógico; sin edición en español) explica por qué triunfan los discos físicos. “Toda la música digital es igual, es fácil de conseguir, el gusto y el conocimiento es irrelevante. No tiene sentido presumir de tu colección en iTunes o de tus listas de Spotify. La música se ha convertido en data, en lenguaje binario, imposible de tocar, y no hay nada menos sexy que ser data”. Y aunque muchos se apresuran a culpar a la nostalgia del fenómeno, los expertos hablan de otra fuerza: la dificultad y la frustración que acompaña al mundo físico, también la satisfacción cuando lo conseguimos dominar. Disparar con una cámara de carrete implica tiempo y concentración, las exposiciones son escasas y limitadas, hay que pensar antes de apretar el obturador. Hay que estar presente y cada error cuesta dinero. Lo analógico es caro y de difícil acceso. Los expertos lo llaman fricción, es humana y es justo lo que echamos de menos. Además, son tecnologías más lentas, con tiempos más parecidos a los nuestros, y 2026 puede ser por fin, contra todo pronóstico, el primer año de la desaceleración. La primera vez que algunos preferirán la humanidad a la conveniencia de la digitalización. Si la AI lo permite, claro.
Doce retos y tendencias para 2026
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La crisis humanitaria que la paz total no pudo parar: los ataques y desplazamientos vuelven al Catatumbo
Trump justifica su ataque a Nigeria por la masacre de cristianos, pero las víctimas del yihadismo son de todas las confesiones
Nvidia supera los 140.000 millones de dólares en inversiones y acuerdos con ‘start-ups’ en 2025
Eurobonos gracias a ley de la gravedad
Lo más visto
- Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
- Maisa Hens, cantante: “Gracias al anuncio de El Almendro no tuve que volver a hacer un ‘casting”
- Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
- Timothy Morton, activista: “Estados Unidos es un gigantesco campo de concentración”
- La obsesión de Trump por poner su nombre a todo carece de precedentes en Estados Unidos