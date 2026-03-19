Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE el 19 de marzo de 2026.

Consulte los números premiados en el sorteo del Extra del Día del Padre de la ONCE que se celebra hoy, jueves 19 de marzo

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE se celebra este 19 de marzo y reparte un primer premio de 17 millones de euros para todos los afortunados que cuenten con el número más la serie. Además, cuenta con miles de premios adicionales entre los que encontrar 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 euros las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 euros a la última cifra, el reintegro.

Cupón de la ONCE Extra Día del Padre 2026

Todos los premios del Sorteo Extra del Día del Padre

1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie.

99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras

90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 € a la última cifra.

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Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE

Participar en el próximo sorteo extraordinario es muy sencillo. Estos son los detalles principales sobre el precio y los canales de compra:

Precio del cupón: El coste por participación es de 5 euros .

Puntos de venta físicos: Puede adquirir tu número a través de los vendedores oficiales de la ONCE y en los establecimientos autorizados que colaboran con la organización.

Venta Online: La compra digital está disponible exclusivamente en La compra digital está disponible exclusivamente en Juegos ONCE . Es importante recordar que este es el único sitio web oficial para la comercialización de sus productos de lotería, garantizando así una transacción segura.

Comprobar los números premiados del Sorteo en el Día del Padre

Tras la finalización del sorteo, puede consultar los premios del Sorteo del Día del Padre a través de la página web oficial de Juegos Once o a través de la página web de EL PAÍS.

¿Cómo cobrar el premio de los décimos del Sorteo Extra de la ONCE?

Los cupones premiados con alguno de todos los premios del sorteo podrán cobrarse de forma física o de forma telemática.

Aquellos que han adquirido el décimo en los puntos de venta autorizados de la ONCE podrán reclamar su premio en cualquiera de estos lugares oficiales, mientras que aquellos que lo han adquirido online, lo podrán cobrar a través de página web oficial de Juegos Once.

Si la cantidad premiada es superior a los 600 euros, el premio tendrá que cobrarse en las diferentes entidades bancarias colaboradoras.

Sorteo Extra del Día del Padre: ¿cuánto se lleva Hacienda?

Todos aquellos agraciados con cantidades inferiores a 40.000 euros quedarán exentos de impuestos, mientras que en los superiores se aplicará una retención del 20%.