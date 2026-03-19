La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 19 de marzo

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de La Primitiva de este jueves se juega por un la parte proporcional de la recaudación

Este jueves 19 de marzo, Día del Padre, SELAE reparte numerosos premios entre sus sorteos diarios. Aunque el sorteo Extraordinario para celebrar el día de todos los padres lo celebrará el próximo sábado 21 de marzo, hoy jueves Loterías y Apuestas del Estado juega con La Primitiva junto a El Joker, Bonoloto, Lotería Nacional y Eurodreams.

Para ser agraciado con alguna de las combinaciones de La Primitiva es necesario cumplir con los siguientes aciertos:

Categoría Especial : Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría : Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría : Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría : Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría : Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría : Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

En el sorteo del pasado lunes hubo un acertante de categoría especial, que se llevó el bote de 126 millones de euros, el mayor bote de la historia del sorteo desde 2015.

Hoy el sorteo de La Primitiva se juega por la parte proporcional de la recaudación.

Resultados del Sorteo de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este jueves 19 de marzo son los siguientes:

Combinación ganadora: 10, 17, 18, 30, 34, 45

Complementario: 6

Reintegro: 6

El Joker: 9618596

¿Y si tengo suerte?

Una vez terminados los sorteos del día, puedes comprobar los números premiados en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y a través de la página web de EL PAÍS.

Si cuentas con alguno de los décimos premiados se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.